Кирилл Кабанов о росте взяточничестве: Взял 5 тысяч — сел на 8 лет!

Почти каждая третья взятка в России — мелкая. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Генпрокуратура России сообщила, что число коррупционных преступлений в стране за два первых месяца 2021-го выросло почти на 12 процентов - по сравнению с тем же периодом прошлого года. Из 7 с небольшим тысяч правонарушений такого рода около 3.5 тысяч пришлось на взятки. Каждая третья взятка — мелкая, до 10 тысяч рублей. Среди «отличившихся» регионов надзорный орган отмечает Москву, Кубань и Башкортостан.

За комментариями «КП» обратилась к главе Национального Антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову.

- Откуда рост?

- За счет «низовой» коррупции. Где «берут на лапу» до 10 тысяч рублей - как правило, это уровень муниципальный, рядовые сотрудники полиции. Почему рост статистики? Больше выявляют. Ведь есть указание президента стратегическое - бороться с коррупцией нещадно.

- То есть коррупционеров больше не стало - ловить стали чаще?

- Да! Раньше кто массово проходил по мелким коррупционным делам? Врачи и учителя. Президент объяснил - хватит имитировать борьбу с коррупцией на медиках и педагогах. НАК письмо отправил по этому поводу — о том, что хватит имитировать антикоррупционную борьбу. И решение Верховного суда было — врачи и учителя не являются должностными лицами.

- Статистика изменилась из-за подходов?

- Привели все в соответствии с правом. Прежде шла имитация борьбы с коррупцией — ставили «палки» на отловленных учителях и врачах. Но по взяточничеству пошел рост статистки, когда после 2012- года стали задерживать мэров, губернаторов, министров. При том в задержаниях коррупционеров первое место стали занимать правоохранители.

- Какого уровня?

- «Принимали» от сержанта до майора. При том ситуация, когда у метро патрули «стригли» мигрантов, изменилась. Риски у берущих взятки увеличились! После того, как министр Улюкаев сел, несколько лет пошло, и ситуация поменялась на глазах — коррупционные риски увеличились.

- Взял 10 тысяч— сел на 5 лет?

- Взял 5 тысяч — сел на 8 лет. Такое у нас среднее наказание за коррупцию. Понятно, что, отсидев 4 года, можно подавать на УДО, но в целом то сажают на 8 лет! Борьба с коррупцией сегодня - это обычное выполнение функций, возложенных на органы правоохраны.

Глава Национального Антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

- Давайте все же уточним: роста коррупции нет?

- Реально есть снижение фактической коррупции. При росте ее выявления. Появились технологии, которые полностью вычищают отдельные сектора.

- Какие например?

- Паспорта, справки, все прочее, что теперь передано в МФЦ. Сколько люди бегали и стояли в очередях, чтобы получить иностранный паспорт? А теперь МФЦ взял на себя все процедуры, и с паспортом, и с автоправами. Ряд процедур, например, с налоговыми органами — сейчас происходит упрощение за счет удаления прямого контакта. То есть площадки для возможного коррупционного сговора уменьшаются. И количество должностных лиц и тех, кто стоит с палочкой и имеет «право на кару на месте» - тоже уменьшается.

- 30% преступлений по коррупции — в особо крупном размере.

- Это главное. С 2012-го года началась работа по крупным коррупционным группам. Там же попадаются не просто губернатор и его зам. Там целая система. Как мы лечим человека от рака? Мы говорим: ему стало лучше - после удаление опухоли, которая поразила треть какого-то органа. Коррупционеры начинают бояться «удалений».

- Три региона отмечены как «передовики» в коррупции

- В Башкортостане новый руководитель за полтора-два года начал приводить в порядок отношения в муниципальных образованиях - пошел рост выявлений коррупционных. Столичный и кубанский регионы - всегда были «лидерами» в плане выявления коррупции, поскольку тут возможностей больше было всегда. Но в целом- Прокуратура показывает, что борьба идет серьезная и останавливаться они не намерены.