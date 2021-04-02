Ровно 30 лет назад состоялся первый конкурс "Мисс пресса". Вспоминаем как это было

Ровно 30 лет назад стартовал уникальный для своего времени круизный конкурс "Мисс Пресса СССР", так и оставшийся единственным в истории Союза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ровно 30 лет назад – 2 апреля 1991 года - от Морвокзала славного города Одесса, отдал швартовы теплоход «Грузия», отправившись в 12-дневный средиземноморский круиз с уникальной по тем временам программой: на борту лайнера собрался весь цвет советской тогда ещё эстрады, маститые журналисты всех без исключения центральных газет и телеканалов, акулы бизнеса и высокие чиновники … И повод тому был достойный – впервые в истории на борту красавца-лайнера собрались и самые очаровательные журналистки со всей страны! Для того, чтобы в честном споре определить кто же из них достоин звания "Мисс Пресса СCCР".

Все участницы в сборе. Можно отплывать! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аналога такому конкурсу в мировой истории ещё не было. Выбор лучшей в борьбе за корону (которая оставалась победительнице на вечное хранение) предполагал самые разные конкурсные задания: на смекалку и сообразительность, профессиональные навыки и чувство юмора, оперативность и нестандартность мышления и т.п.. Ну а коль уж это был конкурс «Мисс …», то конечно же участницы должны были поразить всех и своим обаянием. Что в полной мере всем им удалось. И не зря уже после первого конкурса «Мисс Пресса» - все последующие во многих СМИ представляли как «праздник умной красоты».

Участницы конкурса на сцене круизного лайнера. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А придумал и воплотил в жизнь эти конкурсы журналист «Комсомольской правды» Алексей Романов, неоднократно критиковавший до того на страницах «Комсомолки» зародившиеся в конце 80-х разные выборы «Мисс …» - за их пустоту и продажность. «Мы хотим показать и доказать, что конкурс может быть честный и интересный, содержательный, раскрывающий все грани обаяния и привлекательности, ума и содержания, красоты внутренней в сочетании с внешней …» - говорил Алексей Романов. И надо признать – ему это удалось!

Только Алексей Романов награждал коронами победительниц конкурса «Мисс Пресса». На фото первая и единственная «Мисс Пресса СССР – 91» - Анна Даниленко, ведущая телепрограммы «Зебра» из Санкт-Петербурга . Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А коль уж такое красивое и интересное действо проходит, да ещё с участием лучших представительниц «четвёртой власти», «Комсомольская правда» стала бессменным главным информационным Партнёром и соорганизатором «Мисс Прессы», которые всегда проводились в круизах - в рамках большой и разнообразной культурной программы с участием медийных и узнаваемых персон, под аккомпанемент выступлений звёзд эстрады.

Известному телеведущему РТР и члену жюри Александру Гурнову нелегко было оценивать моменты конкурса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филипп Киркоров перед девушками пел, стоя на коленях. Кстати, он поехал в этот круиз как турист, заплатив деньги. Но, поддавшись на уговоры Алексея Романова (под давлением публики на теплоходе), согласился спеть 2-3 песни. Концерт продолжался 1,5 часа.. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лариса Долина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выступление "Машины времени". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Надо отдать должное: то, что было задумано Алексеем в плане объективности/честности выбора, содержания конкурса, культурной программы, да и самого путешествия – всегда было исполнено безупречно. Слухи о его феноменальном успехе и популярности вмиг облетел всю столичную тусовку. Попасть на следующие круизы «Мисс Пресса» можно было только с большим трудом по блату. И в 2001 году, в год своего 10-тилетнего юбилея, конкурс был внесён в Книгу рекордов России.

Пиратский ужин и концерт. Алексей Романов во фраке на босу ногу! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шампанское текло рекой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях я спросил Алексея: - А как у тебя вообще возникла идея придумать этот конкурс и что он тебе дал? - В «Комсомолке» я писал о спорте в основном, - говорит Алексей, - но вместе с тем, был «поставлен» редакцией освещать и расплодившиеся как грибы после дождя тогда разные конкурсы «Мисс …». Знал многих участниц, организаторов, «спонсоров» …, и видя итоговый выбор, негодовал, как мне кажется, вместе со всеми. Почти всегда. Тогда то, и пришла в голову шальная мысль: договорился в Одессе с фрахтом теплохода (кто ж популярнейшей «Комсомольской правде» откажет?!), составили маршрут (кстати, это мы тогда в первом круизе-1991 открыли для наших сограждан остров Родос!), определили даты.

На палубе теплохода возле бассейна не хватало места. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вернулся из Одессы в редакцию – родная «Комсомолка» меня поддержала! Что дал мне этот конкурс? – Алексей задумался. – Наверное, очень много потрясающих эмоций, счастливых глаз, радости за всех моих «миссок» (по-моему, я впервые их так окрестил 30 лет назад), которые вне зависимости от занятого места были довольны и счастливы участием в нашим круизе-конкурсе, познакомиться и подружиться друг с другом … Мы с ними до сих пор общаемся как родные! Разве этого мало?

Конкурсантки побывали почти на всех достопримечательностях Средиземноморья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Десант журналисток «Комсомольской правды» накануне опустошил магазин шуб в Афинах. Загорать в шубах на палубе было очень креативно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если честно, то я знаю, что конкурс дал Алексею! Это бесконечные головные боли, проблемы по организации громадного действа и поиске средств на конкурс. После каждого круиза он с трудом выкарабкивался из финансовой бездны и проваливался туда с новым конкурсом вновь. Но романтическая натура Алексея вновь и вновь отправляла его на подготовку новой «Мисс Прессы»!

Любимая заморская еда конкурсанток. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На ужин можно было выбрать понравившуюся рыбку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Через конкурс «Мисс Пресса» прошли девушки, в большинстве своём ставшие впоследствии известными и даже знаменитыми. И не только участницы конкурса. Не буду перечислять фамилии. Многие разлетелись по миру. Другие стали известными телеведущими и топ журналистами, крупными руководителями и, ходят слухи, даже шпионами...

Победительница одного из конкурса «Мисс Пресса» Ксения Рождественская в качестве приза получила автомобиль "Москвич", причем машину ей вручили прямо у трапа круизного лайнера по возвращению в Одессу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мне в качестве фотокорреспондента посчастливилось поработать на всех конкурсах. Там я понял, что лучшая работа в сочетании с отдыхом - возможна только в круизах. День плывешь-загораешь- отдыхаешь. Следующий день тоже отдыхаешь , но уже в другой стране. Новые города, встречи, эмоции …Но лучше о круизах «Мисс Пресса» расскажут мои фотографии.

Если присмотреться к загорающим, можно было узнать знакомые лица. Например, Олега Газманова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Непутёвый» телеведущий Дмитрий Крылов всегда загорал в окружении и со шляпой. Кстати, его «Непутёвые заметки» на 1-м канале неоднократно рассказывали о круизах «Мисс Пресса» и других турпроектах его устроителя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На палубе загорали кто в чем... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

...а наготу прикрывали полотенцем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кое-кто оставался ночевать на палубе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филипп Киркоров не терял времени даром, пока муж Лолиты, Александр Цекало, репетировал с конкурсантками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Градский вышел на палубу в компании «Мисс Москва-89» и «Мисс Кубок Мира -90» Ларисы Литичевской. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После объявления победительницы, к ней подойти было ой как непросто. Они были под бдительной охраной. На фото справа охранник Игорь Малахов получивший известность как один из подозреваемых в убийстве Игоря Талькова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На пиратском вечере Александра Градского повело… Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Секс-символ 90-х Елена Кондулайнен умела найти ракурс для привлечения внимания (вид сверху). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наконец, на ракурсы Кондулайнен обратил внимание бывший муж Аллы Пугачевой Евгений Болдин (справа). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

История от Михаила Дегтяря, еще одного именитого пассажира того круиза.

Достал фотограф! Андрей Макаревич никогда не любил фотографироваться. Но, в отличие от многих коллег, всегда очень интеллигентно общался по этому поводу с фотокорреспондентами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Открытый поцелуй Алексея Глызина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один поцелуй Глызина хорошо, а два ответных - лучше! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди участниц конкурса ходили слухи, что победительницами конкурса становятся те девушки, которые вырвут волосок из бороды Алексея Романова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Ерошева взяла в свои руки бороду Алексея и сбрила её. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В итоге, Анна стала победительницей конкурса 2001 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН