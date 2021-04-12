Гай Ричи: В моей новой картине играет сын Клинта Иствуда

Гай Ричи прославился тремя хитами: «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Джентльмены». Фото: picture alliance/Global Look Press

Об идее своего фильма, о съемках и о возвращении к работе с актером, которого он сделал звездой кино, буквально увидев его на улице и пригласив в свой фильм «Карты, деньги, два ствола», Гай Ричи рассказал в эксклюзивном интервью.

- Как возникла идея фильма «Гнев человеческий»?

- Идея родилась лет 10 назад, и все это время она лежала в загашниках моего сознания. А затем в какой-то момент просто решил перейти от слов к делу. Я написал сценарий и позвонил Джейсону Стэйтему, моему хорошему другу, с которым мы в конечном счете прекрасно провели время на съемках.

- Ваша карьера достигла известных высот после выхода фильмов «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», где также играл Джейсон Стэйтем. Легко ли было вернуться в ту же атмосферу, как и много лет назад?

- О да! Все было, как в старые времена. Мы постарели, и хотя мудрости, скорее всего, не прибавилось, с ним все так же весело работать.

- Как бы вы охарактеризовали фильм «Гнев человеческий»?

- Это боевик про месть с несколькими интересными поворотами, которые мне очень нравятся. В нем много слоев, которые раскрываются по мере развития повествования. Сюжетных поворотов так много, что в какой-то момент становится понятно: всё не то, чем казалось сначала. И именно эти составляющие сюжета кажутся мне наиболее интересными.

«Старался не шутить»

- Похоже, что на данный момент это один из самых драматических фильмов в вашей карьере.

- Это правда. Если честно, снимая эту картину, я изо всех сил старался не шутить и не пытаться сделать его повеселее. Надеюсь, зрителям такой подход покажется свежим, потому что я снимаю так, как чувствую в этот момент.

- Таинственный мужчина по имени Эйч, работающий в инкассаторской фирме (главный герой, которого играет Джейсон Стэйтем), немного похож на антигероев из фильмов 70-х годов.

Главный герой фильма внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии ограблений. Фото: Кинокомпания «ВОЛЬГА»/© 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.

- Согласен, в нем что-то есть от молчаливых антигероев из 70-х, хотя мне кажется, что в финальной версии сценария Эйч стал говорить побольше. Все потому, что мне нравится, когда персонажи оживают прямо на съемочной площадке, я не люблю слишком много работать над ними до съемок. Джейсон для этого идеально подходит.

- Вы заметили эволюцию Джейсона Стэйтема как актера с тех пор, как впервые с ним поработали?

- Очевидно, что у Джейсона есть все составляющие звезды. Люди его любят и идентифицируются с ним. Многие актеры из фильма «Карты, деньги, два ствола» добились успеха.

- Вы уже тогда видели в нем звездные предпосылки?

- Да. Джейсон похож на главных героев из прежних времен, сейчас таких немного.

- А вы задумывались о том, чтобы сыграть в своем фильме?

- Нет, мне больше нравится находиться в стороне. Я считаю, нужно быть предельно честным на этот счет, потому что для меня актерство - это совершенно другой мир.

Сын легенды - Скотт Иствуд. Фото: FayeS/GLOBAL LOOK PRESS

«Я всегда любил спагетти-вестерны»

- После высокобюджетных блокбастеров вы беретесь за «Гнев человеческий» - кино, в котором вы можете реализовывать исключительно свои задумки, не под давлением продюсеров крупных студий. Вам нравится работать с разными жанрами и финансовыми возможностями?

- Мне нравится экспериментировать, и я не хочу застревать в каком-либо жанре. Бюджет не сильно на меня влияет, потому что я всегда с самого начала знаю, во что ввязываюсь. Мне нравятся и дорогие, и недорогие фильмы, я люблю как фильмы с грубой лексикой, так и фильмы для всей семьи. В конечном счете я хочу попробовать себя в широком спектре разных жанров.

- Какие фильмы или жанры вдохновляли вас в юности?

- Я любил спагетти-вестерны и фильмы с Клинтом Иствудом. Кстати, у меня в «Гневе человеческом» снялся Скотт Иствуд, его сын. У него и роль соответствующая - он играет этакого плохиша.

- Важную роль в ваших картинах играет музыка. Стоит ли ожидать еще один уникальный саундтрек и в фильме «Гнев человеческий»?

- Да, надеюсь. Очень хочется сделать нечто интересное.

- Ваши фильмы также выделяются крутой и стильной визуальной составляющей.

- Мне сложно объективно судить о своем стиле или о том, что стильно. Я снимаю то, что мне кажется приятным с эстетической точки зрения, и могу сказать, что каждый мой фильм - это то, что я сам хотел бы посмотреть. И каждый раз я нервничаю перед выходом новой картины, потому что хочется продолжать снимать их и дальше.

- Вы больше нервничаете в момент съемок или после того, как фильм готов?

- Всегда после окончания производства, потому что у каждого фильма есть три составляющие: сам фильм, его маркетинг и дата выхода - а контролировать я могу только первую.

О ЧЕМ КИНО

Эйч - загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда справедливости. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все. Виновных же обязательно постигнет гнев человеческий...

В ролях: Джейсон Стэйтем, Скотт Иствуд, Холт Маккэллани и другие.