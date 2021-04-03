Неудачная шутка про Хрущева, игромания и случайная пуля: Звезды советского кино, жизнь которых превратилась в трагедию

Раднэр Муратов. Фото: кадр из фильма

Раднэр Муратов: игромания и потеря памяти

Далеко не все поклонники творчества Раднэра Муратова знали его имя. Для многих он был просто Василий Алибабаевич, зек, угодивший в тюрьму за то, что разбавлял бензин на заправке в комедии «Джентльмены удачи». Звучное имя Муратова предвещало ему счастливую жизнь - «Рад Новой Эре» и поначалу судьба была очень благосклонна.

Родился Муратов в Ленинграде, потом отца перевели в Татарскую АССР, где он стал первым секретарем ЦК. Раднэр окончил школу военно-воздушных сил, но летчиком так и не стал. Поехав в отпуск в Москву, увидел объявление о приеме во ВГИК и… поступил!

Раднэр был человеком умным и увлекающимся - много читал, отлично играл в шахматы (кандидат в мастера спорта). В личной жизни все тоже складывалось хорошо. Муратов жил в гражданском браке с одной из красивейших советских актрис Изольдой Извицкой. Но потом Изольда ушла к другому актеру. Раднэр же женился на другой коллеге по цеху - Елене Довлатбековой, родившей ему сына. Однако брак этот развалился из-за пристрастия Раднэра к скачкам.

Ипподром на Беговой стал для Муратова вторым домом, там он просаживал все свои гонорары. Очевидцы говорили, что из своей квартиры он вынес практически все, оставив только дорогие сердцу книги. В кино приглашать Муратова перестали. Заработков не было, к тому же на актера обрушились все ужасы болезни Альцгеймера. Он стал забывать все: имена, события, даты, слова, бродил по городу и не понимал, где находится. Родственники навещали его, но он не очень-то узнавал их и отказывался общаться. В его квартире к тому времени не осталось даже кровати!

За пару месяцев до смерти он ушел из дома и пропал. Нашли его в другом районе города, потерявшимся во времени и пространстве. Отвезли в психиатрическую больницу. Здоровье актера было окончательно подорвано. В 2004 году Раднэр скончался от инсульта.

Наталья Кустинская. Фото: кадр из фильма

Наталья Кустинская: травмы и смерть сына

«Алло, Вавочка?» Любовница Якина - ярчайший персонаж комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Сниматься Кустинская начала еще студенткой. Слава ее была международной. Влиятельный французский журнал включил ее в десятку самых красивых актрис планеты, а Голливуд пригласил в большой проект, но КГБ запретил выезд.

Неприятности Натальи начались с травм. Как-то она упала во время спектакля в театре и получила открытый перелом берцовой кости. Зрители были в шоке от количества крови на сцене. Чуть позже, во время прогулки с собакой, получила тяжелую черепно-мозговую травму. Актрисе с трудом удалось выкарабкаться.

Наталья Кустинская. Фото: кадр из фильма

Замуж Кустинская выходила пять раз! Первый брак заключила с режиссером Чулюкиным. Узнав, что он изменяет ей, подала на развод. Вторым супругом стал сотрудник Внешторга Олег Волков. От него актриса родила сына Митю. Затем вышла замуж за космонавта Бориса Егорова. Борис ушел к ней от Натальи Фатеевой, партнерши Кустинской по киноленте «Три плюс два». После этого подруги стали врагами. Кустинская стала вести роскошную жизнь. Бриллианты, дорогие вещи из-за границы, светские приемы. Но и космонавт изменил жене, а она не смогла простить.

Потом был брак с профессором МГИМО. Он умер после операции от заражения крови, а вскоре из жизни ушли сын Натальи и крошечный внук. Кустинская не верила в несчастный случай с сыном и утверждала, что его убили. Последний и весьма странный брак актриса заключила со Стасом Ваниным, моложе ее на 30 лет. Молодой человек даже взял себе фамилию жены. Но незадолго до смерти Натальи суд расторг союз. До последнего вздоха актриса надеялась на лучшее, хотя уже и не вставала с кровати. Мечтала, что ей подарят кабриолет, «чтоб ветер в лицо», и говорила, что еще обязательно будет в фаворе.

Юрий Белов. Фото: кадр из фильма

Юрий Белов: карательная психиатрия

Главные роли в кино Юрий Белов не играл. Но каждое его появление на экране зрители отлично помнят - водитель автобуса из «Королевы бензоколонки», Гриша из «Карна-вальной ночи», Митя Савельев из «Девушки без адреса», студент «Немирович-Данченко» из «Приходите завтра».

Широкая улыбка, яркое природное обаяние сделали его любимцем режиссеров. Все перечеркнула одна неосторожная фраза. На гулянке в ресторане Дома кино Юрий отпустил смелую шутку в адрес Хрущева. Сострил, мол, скоро генсека снимут. «Доброжелатели» сразу донесли куда следует. Через пару дней его забрали. Белов признался: да, говорил. Ну разве в здравом уме советский человек может такое сказать? Остряка на полгода отправили в психиатрическую клинику. Официальная версия была другой - актер пытался покончить с собой, поэтому и оказался в больнице… После, конечно, все изменилось. Немногие режиссеры хотели видеть неблагонадежного человека на съемочной площадке. Роли ему доставались маленькие, незначительные. У Белова начались депрессии, болезни, запои и безденежье. Он пытался заработать на жизнь извозом. В 62 года умер от сердечного приступа.

Борислав Брондуков. Фото: кадр из фильма

Борислав Брондуков: три инсульта и любовь до гроба

Борислава Николаевича считали королем эпизода, он очень убедительно играл простофиль, неудачников и алкоголиков. Особенно зрителям полюбился его Федул из фильма «Афоня».

Брондуков родился в рабочей семье, окончил техникум и работал прорабом, а в свободное время играл в самодеятельности. Там его увидел Николай Заднепровский, ректор киевского Театрального института им. И. Карпенко-Карого, и посоветовал учиться. Впрочем, приемная комиссия пыталась завернуть абитуриента еще во время сдачи документов: «С такой внешностью вам только прорабом работать!» Поступил Брондуков только благодаря заступничеству ректора, видевшего его в деле. Заднепровский не ошибся: Борислав стал отличным актером. Больших ролей ему, правда, не давали. Но это не обижало Борислава Николаевича. Он всегда говорил: «Я из маленького эпизода сделаю конфетку». Данелия, например, увидев пробы актера на роль Федула в «Афоне», дописал несколько эпизодов для него, расширив роль. Увы, актер стал заложником образа, и режиссеры стали предлагать ему однотипные персонажи.

Брондуков долго искал свое счастье. Первой его женой была студентка политеха. Но у нее обнаружилось психическое заболевание, и союз рухнул. Настоящей половинкой для него стала Екатерина Петровна, актриса, младше Борислава Николаевича на 13 лет. Счастливую семейную жизнь нарушила болезнь. После сьемок советско-болгарского фильма «Карастояновы» у Брондукова случился первый инсульт. А вскоре еще два. После третьего актер уже был почти обездвижен и не говорил. В таком состоянии он прожил еще 7 лет. Материальное положение семьи было аховым. Екатерина сдала квартиру и уехала с мужем в деревню. Умер Борислав Брондуков, сыгравший в кино 115 ролей, практически в нищете.

Юрий Каморный. Фото: кадр из фильма

Юрий Каморный: двойник Штирлица

Каморный сыграл главную роль в советско-польской киноленте «Зося», когда ему было всего 22. После этого о нем заговорили. Каморный был очень похож на Штирлица, актера Вячеслава Тихонова, и режиссеры звали на роли Каморного, когда требовался «тихоновский» типаж.

Каморный, физически очень сильный, с удовольствием выполнял на съемках сложные трюки сам, без помощи профессиональных дублеров и каскадеров. В одном из эпизодов Юрий получил контузию, попав под взрыв фугаса. Актеру пришлось лечиться в больнице больше месяца. До конца восстанавливаться не стал, сорвался на работу, ведь из-за него приостановили картину. Врачи предупреждали, что из-за перенесенного в детстве менингита могут быть очень неприятные последствия, - не послушался.

На съемках «Зоси» Камороный встретил красавицу польку Полу Раксу (медсестра Маруся из фильма «Четыре танкиста и собака»). У них закрутился роман. Позже Пола признавалась, что почувствовала в Юре некую обреченность, фатальность. Именно по этой причине актриса и порвала с ним отношения.

На съемках картины «Освобождение» Каморный тоже сам исполнял трюки. Неудачно спрыгнув с танка, получил сильные травмы - переломы ребер и ноги, сотрясение мозга. Опять госпиталь, опять лечение. Но на этот раз у актера стали появляться признаки психического расстройства. Актер стал раздражительным, вспыльчивым, впадал в депрессии, да вдобавок «лакировал» все это алкоголем. При этом режиссеры продолжали приглашать его в кино. В перерывах между съемками уходил в запой, буянил. Во время такой попойки соседи вызвали милицию. На вызов приехал молоденький сотрудник, который, увидев пьяного мужика, размахивающего ножом (у актера была коллекция холодного оружия), выстрелил ему в ногу. Выстрел оказался крайне неудачным: пуля попала в бедренную артерию и за несколько минут Каморный истек кровью. Жизнь актера оборвалась в 37 лет.