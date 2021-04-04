Крики Шараповой и «бюстгальтер» Месси: какие фишки помогают спортсменам побеждать

Задорный крик Марии Шараповой остался в истории, теннисистка приняла решение завершить карьеру в феврале 2020 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время спортивных трансляций наблюдательные болельщики то и дело сталкиваются с различными деталями в экипировке, ноу-хау в инвентаре и просто непонятными привычками или процедурами, которые проходят их кумиры. А они есть почти в каждом виде спорта и далеко не все сразу бросаются в глаза.

Теннис

Зрители этой популярной игры давно обратили внимание на то, что некоторые теннисисты, а еще чаще теннисистки, кричат на корте. Особенно всегда привлекали матчи Марии Шараповой и Серены Уильямс, которые буквально стонали на корте. Многие считали, что это просто следствием их темперамента, но на самом деле есть и другое, чисто физиологическое объяснение.

Все дело в том, что теннисит чаще всего наносит удар на выдохе и при этом звук вырывается как бы непроизвольно. И чем сильней удар, тем эти крики становятся громче. Так Маша Шарапова всегда сама старалась атаковать, стараясь отправить мяч с огромной скоростью, и поэтому громко кричала на корте. Но есть и другие теннисистки «тихони», кто играет в защитной манере, и только отражает мощные подачи соперника, просто подставляя ракетку.

Когда Шарапова кричала на корте, ее соперницы жаловались, что не могут сосредоточиться. Фото: Giampiero SPOSITO/Global Look Press

А еще болельщики обратили внимание, что многие теннисистки играют не в бейсболках, как мужчины, а в козырьках. Но и здесь все просто – в шапке три часа париться на солнце невыносимо, тем более, когда у тебя на голове копна волос. Кроме того, кепка еще и портит прическу, а выглядеть на корте всегда надо очень хорошо, даже при плохой игре.

Футбол

В самом популярном и консервативном виде спорта время от времени тоже появляются новшества. Снимает Месси после тренировки футболку, а под ней оказывается что-то в виде бюстгалтера. На самом деле это специальный спортивный корсет, в который вмонтированы электронные датчики, считывающие пульс и другие показания во время тренировок.

Специальный «лифчик» Месси считывает во время игры показатели его организма. Фото: imago/GLOBAL LOOK PRESS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эластичные костюмы

Любопытно, что во многих видах спорта, например в коньках или лыжах, используются плотно облегающие костюмы, которые не только придают обтекаемость, но и держат мышцы в тонусе. По этой же причине плотные эластичные нижние майки и шорты все чаще применяют теперь и в игровых видах.

Облегающие костюмы помогают мастерам конькобежного спорта быть быстрее на доли секунд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тейпы

Сейчас мы все чаще видим атлетов, обмотанных какой-то синей изолентой. На самом деле это тейпы, которые фиксируют больные мышцы и суставы. Легкоатлеты и футболисты чаще всего их клеят на ноги, а теннисисты и баскетболисты на руки и плечевой сустав, места, которые подвергаются максимальной нагрузке. Тейпы заменили различные наколенники и налокотники, оказавшиеся менее эффективными.

Тейпы фиксируют больные мышцы и суставы спортсменов. Фото: Shutterstock

Снукер

В связи со спецификой спорта существуют и специальные ухищрения в одежде. Например, в популярной сейчас разновидности биллиарда – снукере, если присмотреться, используются жилеты удлиненной формы. Это понятно – ведь игроки все время нагибаются у стола и сзади из штанов может выбиться рубашка, или что-то еще…

Во время турнира по снукеру в Германии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Синхронное плавание

Макияж синхронисток водой не смыть. "Раскраски" хватает и на выступление и на церемонию вручения медалей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А еще, оказывается, что покер фейс нужен не только при игре в карты, но и в некоторых видах спорта, где твоя гримаса может сказаться на оценках судей. Так вот в синхронном плавании уже давно разработали специальный макияж, который покрывается специальным защитным кремом. Эта маска не смывается в воде и не дает выплыть наружу эмоциям.

Обтекаемые шапочки

Пловцы могут надеть сразу две шапочки ради обтекаемости. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Плавательные костюмы запретили уже лет 10 назад, но спортсмены продолжают бороться за сотые доли секунды другими методами. То, что все пловцы бреют для обтекаемости тело, известно давно. При этом они порой снимают даже верхний слой кожи, чтобы лучше чувствовать воду. А в последнее время мастера в бассейнах надевают сразу по две шапочки. Первая может немного топорщиться на голове, но вторая сглаживает все эти складки. Кроме того, она скрывает резинку от очков, которая оказывается между двумя резиновыми слоями.

Двойная защита

Во многих контактных видах спорта спортсмены усиливают защитную экипировку. Так футболист Диего Марадона, которого нещадно защитники лупили по ногам, надевал по два щитка на каждую ногу - и спереди, и сзади. И при этом еще умудрялся финтить лучше всех.

Дополнительную «защитку» используют и горнолыжники. Так с появлением пластиковых вешек слалоломисты стали надевать пластмассовые щитки на ноги и руки, плюс гарду на ручки палок. А теперь все больше мастеров приделывают к шлему и защитную дугу.

C появлением пластиковых вешек слалоломисты стали надевать пластмассовые щитки на ноги и руки. Фото: Shutterstock

Шлем всему голова

Кстати, и сами шлемы во многих видах спорта стали использовать не так уж давно. Мы прекрасно помним, что большинство канадских хоккейных профи в 70-х годах играли с открытой головой, а теперь к шлемам приделывают еще и физеры.

Да и в велоспорте шлемы стали обязаловкой только в 21-м веке, после того как произошло несколько трагедий на шоссе.

В велогонках шлем может спасти жизнь и добавит чуть-чуть скорости. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главное, чтобы костюмчик плотно сидел

Есть, конечно, и другие запрещенные ухищрения в спорте, которые сродни допингу и с ними борются. Так у горнолыжников проверяют расстояние стельки ботинка от поверхности лыжи. Ведь чем нога находится выше, тем больше рычаг для закантовки. Но это чревато травмами и такую платформу с некоторых пор ограничили.

Проверяют костюмы у прыгунов с трамплина, чтобы те не слишком парусили в полете, и для этого тоже есть специальная формула.

Парусность костюма "летающего лыжника" помогает ему дольше парить в воздухе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Борьба за граммы

Но главное, конечно, в большинстве видов спорта это вес. Борцы и боксеры сбрасывают собственные килограммы, чтобы вписаться в весовую категорию. А велосипедисты и автогонщики максимально облегчают свою амуницию. Но ее постоянно взвешивают. Так, к примеру, в правилах UCI написано, что масса самого велосипеда не должна быть меньше 6,8 кг. (Считается, что более легкая конструкция уже небезопасна.) А болид «Формулы 1» с гонщиком не может весить менее 733 кг. Именно поэтому гонщики «Формулы 1» взвешиваются после финиша вместе со шлемом. Масса автомобиля известна заранее, и если он не вписывается в эти рамки, то используется балласт.