Пластический хирург увеличил грудь Шэрон Стоун без ее согласия

Шэрон рассказала, как хирург увеличил ей грудь без ее ведома. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

63-летняя Шэрон Стоун написала мемуары: ее книга «The Beauty of Living Twice» вышла в свет 30 марта. Автобиография звезды «Основного инстинкта» получилась очень откровенной. В ней она поведала немало секретов из своей жизни, как трагических, так и забавных. Один из таких моментов – случай с пластическим хирургом. Шэрон рассказала, как эскулап увеличил ей грудь без ее ведома.

Дело было в 2001 году. Актриса легла на операцию, чтобы удалить две доброкачественные опухоли в груди – в правой и в левой. По словам актрисы, они были просто огромными — больше, чем ее бюст. Когда Шэрон очнулась после наркоза, ее ждал неприятный сюрприз: она обнаружила, что ее грудь стала больше. Оказалось, хирург без ее ведома вставил ей грудные импланты.

- Когда с меня сняли бинты, я увидела, что моя грудь стала больше на размер, - вспоминает звезда.

Когда потрясенная Шэрон потребовала объяснений, врач сказал, что более пышная грудь лучше подходит к размеру ее бедер. И что он решил, что так она будет выглядеть красивее. Справедливое негодование клиентки его сильно удивило – хирург думал, что она будет ему благодарна.

- Он изменил мое тело без моего ведома и согласия, - посетовала актриса. Впрочем, поразмыслив, она решила оставить все как есть и не стала подавать на врача в суд.

В 2001 году, в возрасте 43 лет Шэрон перенесла инсульт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нулевые стали для актрисы очень травматичными в плане здоровья. Удаление опухолей было лишь цветочками: в том же 2001 году, в возрасте 43 лет Шэрон перенесла инсульт. Ей пришлось восстанавливаться долгих шесть лет — она заново училась говорить и ходить. Период ее реабилитации совпал с разводом. С 1998 по 2004 годы Стоун была замужем за вице-президентом и редактором газеты «San Francisco Chronicle» Филом Бронштейном. После свадьбы супруги усыновили ребенка - мальчика Роэна. Актриса рассказала о предательстве мужа: во время бракоразводного процесса Фил, пользуясь беспомощностью Шэрон после инсульта, отсудил у нее опеку над сыном.

- Люди были очень жестоки по отношению ко мне. Я не думаю, что кто-то понимает, насколько опасен инсульт для женщин и что нужно, чтобы выздороветь. Мне пришлось перезакладывать дом. Я потеряла все, что имела, - рассказала актриса.

Во время бракоразводного процесса бывший муж, пользуясь беспомощностью Шэрон после инсульта, отсудил у нее опеку над сыном Роэном. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К счастью, ей удалось наладить отношения с сыном. Сейчас 20-летний Роэн живет вместе с мамой и двумя другими сыновьями актрисы - 15-летним Лэрдом и 14-летним Куинном. Их Шэрон усыновила уже после развода с мужем. Она неоднократно пыталась забеременеть в браке с Филом, но все ее беременности заканчивались выкидышами.

В большом доме в Лос-Анджелесе вместе с ними живет и мама Шэрон Дороти. Актриса очень трогательно заботится о 87-летней матери, которая не так давно перенесла два сердечных приступа, от которых чуть не умерла. А еще Стоун – хозяйка двух собак и кота. И на всех домашних питомцев она находит силы и время.