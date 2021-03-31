Директор «Ленкома»: Приход нового худрука в наш театр – чей-то намеренный информационный вброс

Марк Варшавер. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Не так давно, буквально в день премьеры ремейка «Поминальной молитвы» в «Ленкоме» по Сети разлетелись настойчивые слухи о новом назначении в легендарный театр. Мол, на пост художественного руководителя (после смерти Марка Захарова в сентябре 2019 года его кабинет никто так и не занял) в ближайшее время может прийти режиссёр Юрий Бутусов. Вопрос почти решен. Да, в «Ленкоме» есть авторитетнейший, заслуженнейший директор и крутой управленец Марк Варшавер. Но театру необходим творческий лидер. Бутусов же входит в число лучших театральных режиссеров страны.

Эта новость взбудоражила театральную тусовку, но еще больше встревожила труппу «Ленкома», что было видно по растерянным лицам актеров, многие из которых пришли на премьеру «Поминальной молитвы», и в антракте обсуждали возможного нового худрука. Как нам сказал один из артистов труппы: вряд ли сложатся отношения с директором, который считает себя хозяином в театре. Конфликт неизбежен, если не сказать, битва. Причем с неочевидным финалом. За директором – авторитет и связи, за худруком – свобода творчества и харизма.

В это же время полетели и другие слухи, связанные как раз с успешным ремейком «Поминальной молитвы». Режиссер новой версии Александр Лазарев выполнил свою работу не просто филигранно, трепетно, но и с большим уважением и любовью к авторам спектакля, прежде всего к Марку Захарову. Чем не преемник? К тому же не из «варяг», а свой.

Хотя идея восстановления «Молитвы» вызвала скепсис у некоторой части труппы. Как говорят, не приняла ее дочь Марка Захарова – актриса Александра Захарова. По словам Варшавера, Александра Марковна отказалась играть роль Голды, которую ей предложили. Но есть актеры, которые увидели в Лазареве не просто своего коллегу, но «рулевого», способного возродить некогда легендарный театр. Опять же по слухам, все еще не отказался (кто же в этом открыто признается) от руководящих амбиций актер Дмитрий Певцов…

Чтобы не гадать на кофейной гуще, какие ветры нынче дуют в «Ленкома», мы напрямую спросили у директора театра Марка Варшавера и про приход Юрия Бутусова, и про Александра Лазарева.

- Про Бутусова я ничего не знаю. Это чей-то намеренный информационный вброс, - считает Варшавер. - Думаю, о его назначении в наш театр не может быть речи. К нам большое доверие со стороны руководства Москвы. Мы только что выпустили замечательный спектакль «Поминальная молитва». Все: и зрители, и артисты - в восторге. Такого успеха, такой реакция на спектакль, не было очень давно даже в нашем театре. Это настоящее театральное событие. Кроме того, готовятся еще два спектакля: в июне мы выпустим «Доходное место» с Антоном Шагиным и другими прекрасными артистами. Идут репетиции пьесы Гауптмана «Перед заходом солнца» с Александром Збруевым в главной роли. Александр Викторович каждый день приходит на репетиции. После самоизоляции возвращаются на сцену Инна Чурикова, Геннадий Хазанов. Так что все постепенно налаживается и идет своим чередом.

- В Интернете обсуждают не только удачное восстановление легендарного спектакля «Поминальная молитва», но и успешную работу Александра Лазарева, который вернул спектакль на сцену. На ваш взгляд, мог бы Лазарев стать художественным руководителем театра?

- Александр Лазарев справился со своей задачей прекрасно. Но надеюсь, вы-то понимаете, что восстановление спектакля и постановка спектакля с нуля – это совершенно разные вещи. Это была первая проба Александра Лазарева, которую я ему доверил. Повторюсь: он справился с этой работой. Но это не самостоятельная постановка. «Поминальную молитву» поставил гениальный Марк Захаров. И сейчас в ней работают артисты уникальной труппы, которую воспитал Марк Анатольевич.

- Я была на спектакле в тот день, когда шел прогон для худсовета. Кто входит в его состав?

- В его составе тринадцать человек. Только это не худсовет, а творческий совет директора театра. В него входят Александр Збруев, Виктор Раков, Сергей Степанченко, Владимир Юматов и многие другие наши артисты… Мои единомышленники, которые ценят своего руководителя, кто искренне хочет помочь театру.

- Александра Захарова входит в творческий совет?

- Как она может входить, если она настроена против нынешнего руководителя театра? В его состав входят только единомышленники, которые счастливы, что есть такой директор, который заботится о коллективе, о том, чтобы все актеры играли роли, а не только бегали в массовке.

- Александра Марковна по-прежнему играет свои спектакли? В начале сезона шла речь о вводах молодых артисток на ее роли…

- Конечно, играет! Александра Марковна почему-то считает, что я хочу снять ее со спектаклей. Это неправда. Я готовлю вторые составы, чтобы все актеры нашего театра могли играть, чтобы спектакли не отменялись. Но еще никто не ввелся на роли Александры Захаровой. Она будет играть и дальше. Просто реже, когда будут готовы вводы…