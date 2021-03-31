Контрсанкции не должно оплачивать беднеющее население

Сыровар Олег Сирота после контрсанкций получил шанс конкурировать на равных с Европой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для того, чтобы седьмой год радоваться «контрсанкциям», нужно, действительно, быть Олегом Сиротой. Успешным предпринимателем, который свое имя сделал брендом и, естественно, пользуется любой возможностью, чтобы напомнить о себе и своей маркетинговой легенде.

Заключается эта легенда в том, что, только благодаря введенным в 2014 году контрсанкциям, сыровар (а теперь еще и фермер) Олег Сирота получил шанс конкурировать на равных с проклятой Европой, которая душила российского сельхозпроизводителя при помощи субсидий и дешевого кредита. И конечно, ни в коем случае нельзя контрсанкции отменять, потому что в этом случае российскому крестьянину придет смерть неминучая.

История трогательная. Только есть пара вопросов.

Почему этому производителю не хватило 6 с лишним лет, для того чтобы наконец встать с колен и импортозаместить польские яблоки, голландскую цветную капусту и итальянский сыр? Почему это многолетнее вставание с колен должны оплачивать из своих карманов все российские граждане включая пенсионеров и инвалидов, а не отдельно Минсельхоз РФ в рамках согласованного законодателями бюджета?

Будем все же справедливы. Гигантские субсидии, отпускаемые крупным сельхозпроизводетелям сделали свое дело. За последние годы Россия стала одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров зерна. Мы полностью обеспечиваем себя свининой и курятиной, а последнюю даже хотели бы продавать на экспорт.

Вот только нужно отдавать себе трезвый отчет в том, что российское сельское хозяйство устроено примерно так же как и весь наш сырьевой бизнес и работает по тем же самым законам, включая доминирование на нем нескольких огромных корпораций.

Одно дело — гнать пастеризованное обезличенное молоко и другое — делать качественный сыр. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мы производим много зерна благодаря наличию самых больших в мире запасов черноземов (это мало чем отличается от нефтяных месторождений Западной Сибири).

Свинина и курятина — продукт самой простой и быстрой переработки того же самого зерна. Технологическая цепочка — самая примитивная. Учитывая, семенной фонд, добавки к кормам, антибиотики и даже инкубаторские яйца для производства птицы по-прежнему импортные, зависимость от внешних поставок остается критически высокой.

История же с сыром, про который беспокоится Олег Сирота, складывается так же, как и с множеством других продуктов питания с высокой добавленной стоимостью. Там, где можно много заработать на переработки сырья в продукт, естественно очень высокая конкуренция. Сыр — это именно такая история. Одно дело — гнать пастеризованное обезличенное молоко и другое — делать качественный сыр. Да еще такой, чтобы потребитель платил за него 400-600% от стоимости сырья из которого этот сыр сделан.

У французов и итальянцев это получается, у нас — нет. За 30 лет из которых шесть пришлись на режим контрсанкций, делать мы их не и не научились. А отсутствие конкуренции не привело ни к росту качества молока, ни профессионализма.

Хотя, это, мягко говоря, не айфоны и не микропроцессоры.

Нормальный сыр сегодня производят даже страны, которые исторически этим знамениты не были. Приличного качества сыр, например, производит Турция. Огромные объемы сыров среднего качества (но они все равно лучшего российских) делает Аргентина и Бразилия. Американцы едят в основном свой сыр. Отличные сыры производят поляки, немцы, чехи, латыши, литовцы, финны и шведы. Сыр варят по всей Южной Европе и даже - в Азии.

Огромные объемы сыров среднего качества (но они все равно лучшего российских) делает Аргентина и Бразилия. Фото: Павел МАРТИНЧИК

При этом ни сербы, ни болгары не вводят санкции против эмменталлера и гауды из Хорватии или Румынии, для того чтобы делать его же из своего молока.

Видимо, санкции — это не это главное.

Главное — иметь достаточный внутренний рынок, конкурентоспособную продукцию и не пытаться заработать «два конца».

Теперь по поводу неумеренной жадности некоторых граждан.

Реальные доходы населения России в 2021 году упали до уровней 2009 года. Рост цен на продукты питания давно уже превышает официальные цифры инфляции. Количество только официально бедных в стране не менее 20 млн человек.

Дороговизна продуктов питания является фактором политическим. Не зря в процесс регулирования цен на растительное масло и сахар пришлось лично вмешиваться президенту России.

На этом фоне неоптимистичном фоне разговоры о продолжении «поддержки отечественного сельского хозяйства» становятся просто опасными. Ведь за словами «фермер», «сельхозпроизводитель» скрываются другие очень простые определения - «предприниматель», «бизнесмен».

Заставлять обычного гражданина России доплачивать из своего тощего кошелька и без того не слишком бедным, а часто и просто богатым людям, не очень целесообразно.

Если Олег Сирота по масштабу — это региональная компания среднего размера, то первую скрипку в российском сельском хозяйстве играют настоящие олигархи, владеющие сотнями тысяч гектаров земли, десятками и сотнями тысяч голов скота. Это их должны поддерживать люди, которые тратят на продукты питания более 40% семейного бюджета?

Я очень в этом сомневаюсь.

От редакции: Олег Сирота ознакомился с этим текстом и скоро мы опубликуем его ответ.