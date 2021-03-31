Моргенштерн выпустил продукцию в банках для анализов

На нашем рынке уже были десятки попыток подобных коллабораций артистов и производителей, но они мало чем запомнились. А вот такой яркий провокационный и ни на что не похожий концепт выходит впервые. Да еще и с такой агрессивной и провокационной рекламной компанией.

Продукт выпущен в формате банок с… (не падайте в обморок) анализами Моргенштерна. Да-да, Алишер решил подарить своим поклонникам, любителям кальяна и хейтерам частичку себя! Сегодня на своем youtube-канале артист выпустил ролик и эпатировал всех неожиданным дизайном и неймингом вкусов.

Ну, признавайтесь, кто из вас еще не видел этот рекламный ролик? В нем Алишер предстал в образе экстравагантного пациента психиатрической лечебницы. Конечно же, визуальный стиль банок представлен в медицинской тематике в формате специальных емкостей для биологических образцов с кальянным табаком. Внутри каждой банки находится пикантное дополнение в виде миниатюрной ложки для удобства извлечения субстанции.

Роман Шутов, основатель бренда DUFT подчеркивает: «Проект прошел долгий путь от переваривания до появления на свет. Не будем углубляться в подробности и рассказывать о том, сколько идей было спущено в унитаз. В конце концов мы родили уникальную концепцию на грани абсурда, а Алишер наполнил ее «смыслом.»

Дерзким и смелым дизайном производитель наглядно показывает и презентует свою идеологию потребителю, что на современном рынке не столько важен продукт, сколько его внешняя оболочка, концепция и дизайн.

Концептуальность проекта подчеркивают ограниченный тираж продукции (6 666 штук) и цена 666 рублей за банку.

Некоторые обыватели уже успели негативно оценить такой маркетинговый ход, но представители бренда призывают расценивать коллаборационный продукт в первую очередь как эксклюзивный сувенир, произведенный главным шоуменом современности.

Тем временем, в своем Instagram-аккаунте производитель опубликовал заявление о том что партия продукции уже закончилась на его оптовом складе и доступна только в розничных точках, адреса которых приводятся на официальном сайте бренда.

Помимо табака в экстравагантном формате, в рамках коллаборации выпущен лимитированный тираж футболок. Тираж футболок составил всего 1000 штук.

«Для нас это совершенно не коммерческий продукт, а некий перфоманс, в который мы упаковали целый комплекс концепций.», - считает Евгений Козловский, директор по маркетингу бренда DUFT.

Эпатажная подача, уникальное оформление– все получилось в лучших традициях смелой компании и MORGENSHTERN.

Не ищите аналогии! И не будьте такими серьезными !!