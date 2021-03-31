Мошенники обманули уборщицу московского банка на миллион рублей

45-летняя работница банка потеряла около миллиона рублей из-за мошенников Фото: СОЦСЕТИ

45-летняя Вера (имя изменено) работает уборщицей в одном из столичных банков на Новинском бульваре. Несколько дней назад она стала жертвой мошенников, потеряв крупную сумму денег. Вот, как всё произошло.

Женщина находилась на рабочем месте, когда на её мобильный позвонили. Мужчина в трубке представился сотрудником службы безопасности другого известного банка и рассказал Вере, что с её счёта кто-то пытается украсть деньги. В ходе разговора заботливый сотрудник решил выяснить, не открыты ли у женщины счета ещё в каких-то банках. Вера подтвердила, что такие вклады были. Мужчина предупредил, что все её деньги сейчас находятся под угрозой, потому что систему взломали. И чтобы их защитить, необходимо перевести все средства на специальную страховую ячейку. Женщина испугалась, что может потерять свои накопления и тут же попросила специалиста своего банка, в котором работала и где держала часть денег, перевести всё на указанный мужчиной счёт. Так в эту "страховую" ячейку отправились 900 тысяч рублей, ещё несколькими операциями Вера перевела деньги с других своих карт на счета, данные которых продиктовал ей звонивший мужчина. Когда все операции были выполнены, специалист попрощался и попросил женщину немного подождать.

На следующий день звонок повторился. На этот раз Веру попросили обналичить сбережения с оставшихся карт и через банкомат внести на новые счёта. Женщина так и поступила, надеясь, что теперь её деньги точно будут в безопасности. Мужчина, который оба дня сопровождал её по телефону, успокаивал, что когда атаки хакеров на счета женщины прекратятся, с ней свяжутся и вернут все деньги.

Прошли ещё сутки, но телефон молчал. Вера попыталась сама связаться с тем самым сотрудником безопасности, но тщетно. Номер был заблокирован. Женщина затревожилась и стала расспрашивать специалистов своего отделения. Они и рассказали ей, что существует такая схема мошенничества, и нужно срочно обращаться в полицию. После этого Вера написала заявление.

— Поступило обращение, о мошенничестве, где в ходе телефонного звонка неизвестное лицо убедило 45-летнюю гражданку перевести деньги на страховую ячейку. Материальный ущерб составил 1 048 000 рублей. — сообщил источник kp.ru.

Теперь полицейским предстоит выяснить, кому принадлежат телефоны и счета, на которые были переведены деньги. Но, как говорят сами правоохранители, такие преступления удаётся раскрыть крайне редко.