«Хочу этой болью поделиться с вами»: Жена Петра Мамонова пожаловалась на отказы присвоить ему звание заслуженного артиста

Петр Мамонов с женой Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В последнее время все чаще можно увидеть новости про артистов, которым присваивают официальные звания. Многие из них, скажем так, весьма молодые.

Например:

Пелагея — заслуженная артистка России.

Вячеслав Манучаров — заслуженный артист России.

Дима Билан — заслуженный артист России.

Александр Олешко — заслуженный артист России.

Максим Матвеев — заслуженный артист России.

Анна Ковальчук — народная артистка России.

Мария Миронова — народная артистка России.

Анита Цой — народная артистка России.

Игорь Верник — народный артист России.

Юрий Киселев (23 года, певец) — орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Многие кандидатуры, а точнее — обоснованность решения экспертной комиссии и заслуги персоны — вызывают вопросы. Как и сам институт этих пресловутых наград. Все мы помним, что в Голливуде их попросту нет, а великий Высоцкий умер без званий вообще.

И все же, раз у нас так принято, а документы на соискание почетного звания (что максимально странно и пошло) нужно подавать самому, некоторые артисты до старости ждут, когда их отметят.

Так, к примеру, супруга музыканта, философа и актера Петра Мамонова несколько раз обращалась в Минкульт РФ с просьбой предоставить мужу звание заслуженного артиста. И каждый раз получала отказ.

— В 2006 году, после выхода фильма П.Лунгина «Остров», я обратилась в Министерство Культуры РФ, с просьбой о присвоении артисту Петру Мамонову звания «Заслуженного Артиста РФ», — написала в фейсбуке Ольга Ивановна. — Получила отказ. Прошло 15 лет. На 70-летний юбилей артиста я вновь обратилась в Министерство Культуры с просьбой присвоения Петру Мамонову звания «Народного артиста РФ» и присвоения Ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени» за вклад в культуру России. 24 марта 2021 года в Большом театре состоялось вручение наград и присвоение званий. Нас не пригласили. Мне очень больно и обидно. Хочу этой болью поделиться с вами.

Разумеется, в Минкульте все помнят блестящие работы Мамонова в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Шапито-шоу», «Царь» и других. И поэтому ответ последовал молниеносно.

— Мы сами собрали все документы, подготовили их, — написала министр культуры РФ Ольга Любимова. — Ближайший Экспертный совет по наградам примет решения. Награждения, которые проходили сейчас в Большом театре — это награды прошлых месяцев, в том числе это связано с пандемией, когда вручать награды в очном формате было невозможно.

Дорогие читатели, а как считаете вы? Петр Мамонов заслужил какое бы то ни было почетное звание? Или пришло время новых звезд — народных артисток РФ Марии Мироновой и Игоря Верника?