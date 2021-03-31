Полиция выслеживает банду, которая ворует конструкторы Lego из магазинов и домов

Парижские жандармы напали на след международной банды, которая специализируется на краже конструкторов Lego. Фото: REUTERS

Когда в прошлом июле в торговом центре под Парижем задержали троих приезжих из Польши, местные жандармы и подумать не могли, что напали на след международной банды, которая специализируется на краже конструкторов Lego. Больше того, есть немаленький черный рынок, на котором продают и покупают фигурки, не спрашивая, откуда они взялись у владельца.

Двое мужчин и женщина приехали в столицу Франции из Польши. Они поселились в отеле и принялись методично обходить торговые центры. Только вот их целью был совсем не шопинг. Пока двое участников банды отвлекали консультантов, третий прятал нужную коробку. Злоумышленники планировали вывезти все наворованное на родину, а потом продать через интернет.

- Сообщество любителей Lego состоит далеко не только из детей, есть немало взрослых, которые с удовольствием собирают фигурки, - цитирует одного из сыщиков парижская газета Le Parisien. – В интернете активно обменивают и продают конструкторы.

Цена одного нового набора может доходить и до 50 тысяч рублей, так что, если он оказался у тебя бесплатно, навар неплохой. Но есть и более продвинутые банды, которых ассортимент магазинов не интересует.

Французские жандармы удивились, когда им начали поступать заявления от обворованных граждан. Было зарегистрировано несколько эпизодов, когда злоумышленники вламывались в дом и забирали… только конструктор Lego. Эти люди охотились за редкими экземплярами и старыми наборами, которые сейчас в магазине не найти. Их цена выше в разы.

- В принципе, нет ничего нового в том, что люди коллекционируют Lego. Для одних это просто хобби, для других инвестиции. Но рынок вырос почти в два раза с началом пандемии, - рассказал The Guardian аукционист Гербен ван Эйкен. – Люди застряли по домам, и выросли продажи игрушек. На специализированных площадках мы отмечали больше тысячи сделок по Lego в неделю. – Lego давно был привлекательным для коллекционеров и инвесторов. С одной стороны, это интересная игрушка. С другой, компания перестает выпускать коллекции примерно через 2 года. Это делает востребованным рынок перепродажи фигурок.

Например, набор «Кафе на углу», когда его начали выпускать в 2007-м, стоил 150 евро. Сейчас его можно найти у частных продавцов за 2,5 тысячи евро. И причина такого роста цены не в инфляции.

За последние 5 лет воровство Lego из магазинов стало серьезной проблемой не только в Европе, но и в Соединенных Штатах, Канаде и Австралии. Хотя еще 2005 году было громкое дело в Сан-Диего, где несколько женщин вынесли из магазинов конструкторов на 200 тысяч долларов.