Яна Рудковская: «Трусову никто не крал, она не вещь!»

Яна Рудковская. Фото: Личный архив

Весь прошлый год спортивный мир обсуждал фигурные трансферы из школы «Самбо-70» к Евгению Плющенко. А сейчас, когда бывшая подопечная Тутберидзе Александра Трусова принесла своему нынешнему тренеру Плющенко «бронзу», блестяще выступив на чемпионате мира, в фигурных кулуарах стало ещё токсичнее.

Скандал разгорелся, можно сказать, на ровном месте, из-за высказывания директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева, который в беседе с журналистами назвал знаменитого продюсера и супругу Евгения Плющенко Яну Рудковскую дурой.

Это была реакция на слова Яны, которая пошутила в соцсетях: «Хорошо, что я жена «Ягудина», а не муж Тутберидзе» в ответ фигуристу Алексею Ягудину, который ранее прокомментировал ошибку одного из спортивных сайтов, назвавшего Рудковскую его супругой.

Ягудин повесил скриншот этой новости, подписав его: «Нееееее, такого мне, спасибо, не нужно! Верните меня на мое место».

«Я как педагог скажу. Дура она полная! По-другому тут не скажешь! Есть патриотические темы, на которые сейчас направлена вся наша страна. Но патриотические действия Плющенко смешные и непонятные. Взял да украл Трусову. Я сказал Саше: «Немедленно возвращайся, если не хочешь испортить себе жизнь». Пускай возвращается и будет рада, что она вместе с нами, с коллективом, который ей даст хорошие и добрые дела. Я говорю это как человек, который воспитал не одну плеяду. Я работаю педагогом 45 лет, а директором школы — 30 лет. Я могу и имею право говорить это абсолютно четко. Трусову подготовила Тутберидзе, и пока не поздно, пусть Саша возвращается к Этери Георгиевне», — внезапно заявил Лайшев «СЭ».

А потом добавил в своё оправдание, мол, Яна где-то обронила, что он живет с Этери Тутберидзе. Дескать, поэтому он и сорвался на оскорбления в адрес продюсера.

Впрочем, в эксклюзивном интервью «КП» Яна Рудковская пояснила, что никогда не говорила подобных вещей о Лайшеве. Мол, она вообще впервые услышала об этом человеке.

- Я не знала, что отвечая на шутку Ягудина, обсуждаю интимную жизнь некоего Лайшева, но каждый видит то, что хочет,- объяснила kp.ru Яна Рудковская. - Где он прочитал, что я сказала, что он живет с Тутберидзе? В каком издании? Я даже не знала, кто Вы, как выглядите, чтобы про Вас что-то вообще говорить. Хочу лишь сказать, что все эти высказывания - чистой воды провокации! Железнякову что-то наговорили, он высказался и оскорбил Евгения! Шуму было на три дня, потом оказалось, что все это неправда! Он извинился перед Женей, так все узнали, что есть такой хореограф Железняков! Теперь объявился некий Лайшев. Он в принципе периодически выскакивает, как черт из табакерки, и что-то несёт...Лайшев, очнитесь, я Вам ни жена, ни любовница и не Ваша секретарша, чтобы меня дурой называть! Вы видимо, плывя по реке жизни, берега попутали, но если Железнякову хоть хватило смелости извиниться, Вы продолжаете говорить о нас странные вещи. Рассказываете в интервью, какой вы молодец, что оскорбили женщину. Как Вам все звонят и говорят, что Вы правильно сделали, что меня оскорбили!

Яна Рудковская. Фото: Личный архив

Кто-нибудь объясните Лайшеву, что Трусову никто не крал, она не вещь, а живой человек. Перешла она в трансферное окно, а до этого пришла к Тутберидзе от нашего прекрасного тренера Александра Волкова со всеми тройными. Тогда Лайшев тоже её украл?! А Берестовскую от Давыдова не крал в прошлом месяце? Что за двойные стандарты? К ним переходят, а от них только крадут! Мы работаем и никого не трогаем, но все все время трогают нас. Передайте этому педагогу, что если он продолжит в том же духе в мой адрес, в адрес моей семьи, нашего клуба «Ангелы Плющенко», или хоть одного нашего спортсмена, я соберу родителей, детей и бывших спортсменов, которые ушли из «Хрустального». Они с удовольствием поделятся со зрителями «кухней» «Хрустального», там, где он управляет и щечки надувает! Историй не на одну передачу хватит, поверьте! И посыпятся скелеты из закромов - скелеты Полишинеля! Все это знают, но молчат, так как боятся лишней искры. А из искры разгорится пламя. Зарекалась и уже лет 10 не хожу на подобные передачи, но ради такого случая соберу армию свидетелей и изменю своим принципам! Он зря меня тронул. И в заключении, товарищ Лайшев: «Кто как обзывается, тот так сам и называется!» Думаю, против этих слов Вы вряд что-то возразите. Это не женщину оскорблять. Штаб Тутберидзе ведёт себя более чем достойно, а Вы ....Такое ощущение, что это не я из шоу-бизнеса....Ни один умный и серьезный человек не будет трубить сплетни по всем изданиям и давать налево и направо интервью, а просто позвонит и спросит : «Яна, Вы такое говорили про меня?» Мои контакты несложно найти. Короче, хватит лодку раскачивать, идите отдыхайте, займитесь Вашей прекрасной школой и не срамите её своими высказываниями и умозаключениями. Уже реально не смешно.