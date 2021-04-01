Звезды на светской премии: Цой раскрыла секрет похудения на 20 кг, а Киркоров - причину расставания Давы и Бузовой

Филипп Киркоров, Наталья Гордиенко и американский художник Хариф Гузман Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Мисс Вселенная-2002» из года в год поощряет успехи своих звездных коллег. На ее премии «Прорыв года» отмечают лучшие хиты, шоу на YouTube, авторские передачи и, наконец, тех, кто сделал за последние 12 месяцев что-то действительно значимое. В этом году церемония награждения, как всегда, прошла на высшем уровне: перед рестораном для гостей расстелили красную дорожку, столы заполнили изысканными яствами и дорогими напитками, а зал озаряли бесконечные вспышки фотокамер. И знаменитые номинанты старались соответствовать.

Так, Анита Цой впервые вышла в свет в новом статусе Народной артистки, да ещё и заметно постройневшая: за последние месяцы певица сбросила 20 (!) килограммов.

Анита Цой Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я уже половине шоу-бизнеса раздала контакты корейских травников, так что если вдруг увидите кого-то худым, знайте: это рецепт Аниты! - похвасталась звезда. - Я сама только недавно открыла до себя корейскую косметологию и систему оздоровления, их травы для похудения - это просто чудо!

- Гонорары за «народность» уже подняли? Может, райдер теперь как-то измените? - поинтересовались журналисты.

- Ой, да бросьте! Главное, что я могу петь песни, которые нравятся людям. А вы думали, народным артисткам в гримерку чёрную икру носят?

Певица Согдиана Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рэпер ST Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Зара Фото: Михаил ФРОЛОВ

Филипп Киркоров появился, как всегда в последнее время, под ручку с очаровательной блондинкой - белорусской певицей Натальей Гордиенко, которую поп-король в этом году готовит к штурму «Евровидения». Оба выглядели блестяще: она - в сияющем платье с высоким разрезом, он - в королевском пальто с коронами и надписями «King» и в бесчисленных крупных перстнях.

Наталья Гордиенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Лучших всегда критикуют, - ответил лучезарный Филипп на вопрос о хейте в адрес российской конкурсантки Манижи. - Когда я поехал на Евровидение много лет назад, знаете, какой ушат помоев на меня вылили?! Зато сейчас, после 30 лет на сцене, я счастливый, умиротворенный и никакие розовые кофточки меня не раздражают. Наоборот, девочки-журналистки, вы такие красивые сегодня, как на подбор! Но я теперь убежденный холостяк, меня в эти сети больше не заманишь. Я люблю только себя! Я должен с утра проснуться и сказать себе: «Клёвый ты, Киркоров!». И тогда все будет прекрасно.

Между делом приоткрыл поп-король и завесу тайны над скандальным расставанием Ольги Бузовой и Давида Манукяна.

- Шерше ля фам! - многозначительно подмигнул Киркоров, видимо, намекая на любвеобильность блогера. - Ну, а кто без греха?!

Филипп Киркоров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сам же Дава, который в этот вечер также получил статуэтку «Прорыв года», по образу и подобию старшего наставника говорил сплошь о свободе.

- Я ни с кем не встречаюсь, мое сердце свободно. Я вообще пока не уверен, что хочу отношений, - откровенничал экс-бойфренд Бузовой.

- А как же роман с помощницей - вы ведь сами «засветили» ее в постели в гостиничном номере? - наседали репортеры.

- Послушайте, Аню уже как только не называли - и помощницей, и пиарщицей... Она мой директор, человек, который со мной много лет, и на которого я всегда могу положиться, - ответил блогер к явному неудовольствию Анны, бдительно дежурившей у него за спиной. - А что до гостиницы, так мы с командой всегда останавливаемся в одном отеле, свободно ходим в номера друг к другу. Это нормально!

Давид Манукян Фото: Михаил ФРОЛОВ

Между тем, после разлада со звездой «Дома-2» Манукян ощутимо преобразился, сбросив 15 килограммов. Четыре из них, по словам блогера, ушли благодаря пластической операции - недавно Дава откачал жир на животе и благодаря колдовству хирурга стал обладателем рельефного пресса.

После разлада со звездой «Дома-2» Манукян ощутимо преобразился Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оксана Федорова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роскошные формы в этот вечер продемонстрировали и другие гости - Регина Тодоренко, Зара, Лена Летучая, Ани Лорак, Наталья Подольская и, конечно, хозяйка премии Оксана Федорова. Совет у всех был примерно одинаковый: рот на замок и бегом в спортзал. А ещё много говорили о здоровье - как оказалось, большинство знаменитостей уже переболели зловредным ковидом. Тяжелее всего болезнь перенёс Владимир Пресняков.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анжелика Агурбаш Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Знаете, я хочу сказать всем скептикам: это очень и очень страшно. Когда тебя колбасит и никто не знает, чем лечить эту заразу, разные мысли крутятся в голове, - признался Пресняков-младший светским хроникёрам. - Вот вы киваете, но вы даже представить себе не можете этот ужас. Поэтому я хочу сказать спасибо своей любимой жене. Если бы не Наташа, я ни за что не поехал бы в больницу. А посмотрев на меня, там сразу сказали: «Чувак, да тебе давно пора к нам...».

Роман Костомаров с женой Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот о любви, даром что на улице весна, звезды в этот вечер говорили неохотно. Так, Ани Лорак, например, появилась на премии с роскошным кольцом на «том самом» пальце, но помолвку категорически опровергла.

Певица Ани Лорак Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это просто украшение, - кратко пояснила красавица-артистка. - А влюблённость всегда со мной!