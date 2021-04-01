Дональд и Мелания Трамп поздравят вас с днем рождения или годовщиной свадьбы

Посетители сайта Трампа могут заказать поздравление экс-президента и его супруги по случаю дня рождения, выхода на пенсию или годовщины свадьбы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спустя немногим более двух месяцев после признания своего поражения на выборах и инаугурации Джо Байдена Дональд Трамп возвращается в политическое пространство.

После официального прихода к власти демократов Трамп в буквальном смысле удалился от общества – лишенный аккаунтов с миллионами подписчиков в соцсетях и поссорившийся со многими СМИ, включая республиканский Fox News, 45-ый президент США практически все время проводил в своем клубе Мар-а-Лаго в Палм-Бич, не высказывая особого желания пообщаться со сторонниками.

Импичмент не состоялся, штурм Капитолия, в котором демократы упорно обвиняли Трампа, постепенно забывается и в окружении политика решили, что пришло время возвращать утраченные позиции.

Возвращение Трампа в публичное поле началось с запуска личного сайта, главная страница которого посвящена победам и достижениям 45-го президента США, описанным с изрядной долей пафоса.

Чего стоит только абзац о борьбе президента с коронавирусом:

– Когда чума коронавируса прибыла из Китая, поразив все страны мира, президент Трамп быстро и решительно запретил поездки из Китая и Европы, что спасло бесчисленное количество жизней. Он начал крупнейшую национальную промышленную мобилизацию со времен Второй мировой войны, пополняя наши истощенные запасы медикаментов, возвращая наши критически важные цепочки поставок домой, внедряя жизненно важные медицинские процедуры в рекордно короткие сроки…

В подобной же манере создано и описание достижений Мелании Трамп на посту первой леди США:

– Приняв на себя роль первой леди, г-жа Трамп сосредоточила свое время на многих проблемах, затрагивающих детей по всей стране. Непоколебимой чертой Первой леди является ее способность проявлять любовь и сострадание во всем, что она делает.

Ну и приятный бонус для посетителей сайта: на нем можно заказать поздравление экс-президента и его супруги по случаю дня рождения, выхода на пенсию или годовщины свадьбы. Правда, сообщается, что рассмотрение обращения может затянуться на шесть недель в связи с большим количеством запросов.

Для того, чтобы получить приветствие от Дональда и Мелании Трамп придется заполнить специальную форму с указанием адреса, фамилии, телефона и повода для поздравления.

Кроме того, президентскую чету можно попытаться пригласить на мероприятие. В этом случае помимо перечисленного надо будет указать других известных приглашенных лиц и предоставить краткое описание самого мероприятия.

Политтехнологи считают, что запуск личного сайта Трампа именно сейчас далеко не случаен – таким образом Трамп сигнализирует об окончании «отшельнического периода» и заявляет о своем желании вернуться в большую политику.