Gem4me: мессенджер плюс…

Современный мессенджер много больше, чем сервис для общения текстом, пересылки картинок и видеотелефонии. Сегодня это, прежде всего, платформа для различных прикладных сервисов. Это прекрасно понимают создатели Gem4me, которые изначально выбрали платформенный подход для своего приложения.

Начинаем работу

Gem4me доступен для свободной загрузки с Google Play/Appstore, при установке привязывается к номеру телефона, запрашивает имя и ник. В качестве мессенджера привычен-классичен, все возможности знакомые – от переписки до видеозвонков, так что пользоваться можно без подготовки, буквально «с места в карьер».

Вход в web-версию доступен по QR-коду.

Мессенджер доступен через web-интерфейс – заходим на web.gem4me.com и регистрируемся через QR-код, предварительно разрешив приложению на смартфоне доступ к камере, и уже видим все на большом экране. Приятно, что после регистрации по QR-коду на компьютере web-версия будет доступна, даже когда «смартфонная» версия по какой-либо причине не работает (например, у девайса села батарейка).

Функции Gem4me традиционны, например, номера собеседников подхватывает из адресной книги, присутствует шифрование сообщений и т. д. Как и у всех молодых мессенджеров, у Gem4me есть проблема – он мало у кого установлен, поэтому найти собеседника бывает непросто. Разработчики предусмотрели «приглашалку», которая позволяет быстро отправить линк на подключение к мессенджеру любому контакту из адресной книги – отослав СМС, послав приглашение в Facebook Messenger и т. д. Установка, напомним, простая и бесплатная, поэтому у визави проблем с загрузкой приложения не будет.

К набору функций мессенджера, реализованному в Gem4me, никаких претензий нет – все организовано удобно и логично, а работает быстро. Судя по отзывам, голос и видео новый мессенджер передает без лагов и разрывов даже при «медленном интернете», что логично: чем современней программа, тем более модерновые и эффективные кодеки она применяет. Нам не удалось найти настолько «медленный интернет», чтобы Gem4me стал «лагать», хотя мы пытались.

Есть поддержка стикеров – доступны разные наборы, в том числе анимированные. Направление модное – говорят, почти каждое десятое сообщение в мессенджерах сегодня уже стикер. Обещают новые библиотеки стикеров – статических, тематических, динамических и прочих – а также возможность добавлять свои собственные «стикерпаки».

Видеоконференции: как в Zoom, только лучше

Важное отличие Gem4me – поддержка видеоконференций. Видеозвонком «один-на-один» уже давно никого не удивить, но видеоконференции, когда беседующих много, вошли в моду относительно недавно. Однако мы уже успели к «конференциям» привыкнуть и теперь хотим в них качества побольше, а ограничений – поменьше.

Gem4me предлагает бесплатные видеоконференции без ограничений длительности общения – напомним, что у Zoom при бесплатном режиме длительность «конфы» ограничена сорока минутами, а это меньше стандартного урока. Сейчас в конференции Gem4me может участвовать до 1000 человек – хоть уроки организовывай, хоть лекции читай. Как и положено для таких сервисов, Gem4me может «расшаривать» экран для участников конференции. Так можно демонстрировать, например, презентации, которые даже мобильные девайсы умеют показывать так же хорошо, как и «большие компьютеры». Разумеется, таким же способом можно демонстрировать документы, фотографии, видео и т. д.

Конференции доступны в двух форматах. Самый простой – немодерируемый, когда участники могут вести живой диалог и, если надо, перебивать друг друга, говорить одновременно и т. д. Для дружеских посиделок в онлайне прекрасно подходит, так же как для брейнштормов или, например, для редакционных летучек. Но если мероприятие более формальное, то можно воспользоваться модерируемой – в этом случае право голоса всегда имеет только администратор, а остальным для выступлений/вопросов нужно получить разрешение – «поднять руку», нажав на соответствующую кнопку в интерфейсе, и ждать, когда администратор разрешит высказаться.

Паблики-каналы: «по секрету всему свету»

Gem4me хорош как платформа для вещания: каждый может создавать и вести свои информационные каналы. Возможность, конечно, не уникальная – такая есть, например, в Telegram, но их нет в WhatsApp и в Viber, – но приятная. Важно, что каналов тут пока немного, поэтому, если создадите любой тематический, рост количества подписчиков обеспечен из-за практического отсутствия конкурентов на данный момент. Напомним, что в том же Telegram очень непросто продвинуться, там по каждой из популярных тем – финансы, личностный рост, кулинария и т. д. – уже есть сотни конкурентов.

В Gem4me доступны каналы. Скоро инструменты для их оформления станут более разнообразны.

Разработчики Gem4me обещают развивать инструменты для создания каналов особенно активно. Собираются добавить инструменты для администрирования, функцию проведения опросов, новые возможности форматирования (вот они бы не помешали!) и много другого удобного. Совсем недавно появились «альбомные сообщения» и каталог каналов.

Боты: персональные помощники для разных задач

На платформе Gem4me уже можно создавать ботов. На момент написания статьи их было доступно два, но один уже есть мегаполезный – бесплатный бот-переводчик! Заметим, что у большинства других мессенджеров ботов нет вообще, они мало где доступны как класс. Разумеется, довольно быстро в Gem4me появятся и другие «умные помощники», делающие удобными разные задачи и сервисы для общения, обучения, покупок и т. д.

Приятная особенность: на платформе доступны боты. Один из уже существующих – автоматический переводчик.

MarketSpace: «выгодно купить, выгодно продать…»

С мессенджером Gem4me интегрирована торговая платформа MarketSpace, поддерживающая систему безопасных платежей. Заметим, что это вообще уникальная возможность: встроенной платформы-«рынка» нет ни у одного глобального мессенджера. Чтобы начать куплю-продажу, достаточно подтвердить свой аккаунт. Платформа универсальная, тут можно купить-продать отдельные товары, как на Avito, а можно создавать свои интернет-магазины.

Котики уже начинают осваивать новые возможности – в MarketSpace продают забавные стилизованные подушечки.

Все интерфейсы просты, а нужные инструменты есть – например, к аккаунту можно привязывать банковские карты, есть механизм для оформления безопасных сделок, присутствует упомянутая выше система безопасных платежей и пр. Есть внутренние инструменты для продвижения объявлений (например, можно выделить цветом именно ваше предложение, «прицепить» видео с YouTube и т. д.), что упрощает продажу товара.

Важно, что торговая платформа изначально сделана с прицелом на глобальность, поэтому можно задать аудиторию, которая будет видеть ваше объявление и на которую, соответственно, будут работать инструменты продвижения. Например, сейчас, как говорят, опять в моде этника, поэтому некоторые уже начали делать магазины, предлагающие миру триаду «matryoshka, ushanka, balalaika». Но возможны, конечно, и другие бизнес-модели.

Каталоги для MarketSpace достаточно хорошо структурированы, что помогает быстро находить нужные товары.

Вывод

Gem4me – удобная современная платформа, все необходимые функции тут уже есть, а сопряжение с глобальным маркетплейсом просто уникально. Продвинутые возможности общения – в том числе и на видеоконференциях – сделают Gem4me популярным среди преподавателей/студентов, а возможность создавать каналы хороша для самовыражения, а также как способ заработка на собственном медиа. Настоятельно рекомендую попробовать новинку, которая доступна на всех платформах: на Android, под iOS и через web-интерфейс.

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