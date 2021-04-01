«Медицина достигла таких высот, что уже не встретишь здорового человека”: Геннадий Онищенко 1 апреля поделился своими любимыми анекдотами о врачах

Геннадий Онищенко
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Геннадий Григорьевич, это Александр Гамов, помощник депутата Онищенко. Я 1 апреля проснулся и вспомнил анекдот, который вы мне однажды рассказали...
- Я вам точно этого анекдота не рассказывал, это вы меня с кем-то путаете. Но я понимаю, что это повод для начала разговора.
- Но у вас же есть медицинские анекдоты.
- Если только на актуальную тему. Вот такой, например. «Антипрививочник – это звучит гордо, но недолго.»
Это как раз на злободневную тему. По мере того, как мы наращиваем вакцинацию от ковида, все больше и больше всяких небылиц, страшилок появляется.
- Ааа!
- «В реанимации царило необычное оживление.»
Реанимация применительно к инфекционным заболеваниям стала чуть ли не главным местом в больнице.
- Еще?
- «В целом наблюдается отрицательный спад устойчивого роста уменьшения подъема заболевших на душу умерших после выздоровления.»
- Это цитата?
- Это примерно, как с точки зрения банальной эрудиции. Каждый частный индивидуум, критически метафизирующий абстракцию, не является критерием утопического субъективизма.
Это понятно?
- А что-нибудь народное, попроще?
- «Хорошая медицина – когда болезни боятся больше, чем врачей.»
- Оптимистичненько.
- Это не про нашу медицину, правда.
- Про американскую.
- Да.
- А еще какие анекдоты у вас в голове?
- «Прорыв в отечественной медицине произойдет в тот момент, когда выведут сорт подорожника, у которого нижняя сторона будет липкой, как лейкопластырь.»
Это такая аллегория по поводу дефицита лекарств.
А вот : «Мы все имеем право на бесплатную медицину, но именно для этого вдоль дорог и растет подорожник.»
- Смотрите под ноги!
- «Медицина в настоящее время достигла такой высоты, что сейчас уже практически не встретишь здорового человека.»
Но здесь просто путают медицину со здравоохранением. Это немножко разные вещи.
-Зато точные!
- Из обсуждения древних людей: они болели меньше, практически один раз.
А вот еще. «Поликлиника. Девушка заглядывает в кабинет гинеколога: «Простите, доктор, я у вас тут трусики не забыла?» Гинеколог, осмотревшись: «Нет вроде». – «Ах, извините, значит, у стоматолога».
-Ух ты!
- (смеется) Студенческий анекдот. «В мединституте: «Уважаемые студенты! Сегодня мы практически познакомимся с вашим будущим. Все – в морг». Ну, не в морг, а в прозекторскую. Понятно, это такое мрачное, но действительно правильное будущее, у всех оно будет.
Смотрите, актуальная тема и, как говорится, по моей кафедре. «Почему коронавирус фактически не затрагивает россиян? Он боится очередей и врачей в наших районных поликлиниках.»
- Точно!
- Совещание у производителей йода и зеленки. «А давайте сделаем их такими, чтобы вообще не отмывались». – «Давайте».
«Ты же в универе клятву Гиппократа принимала». – «Я в универе много чего принимала. А вообще-то, клятвы не принимают, а дают».
- Хм…
- «Еще несколько лет такой же «оптимизации» медицины, и в торговых центрах будет не только проводиться вакцинация, но и все виды амбулаторных хирургических операций». Как вам анекдот?
- Не надо так зло.
- «Скажите, чем вы своих глистов лечите?» - «Ничем». – «А как же?» - «А они у меня не болеют».
- Ооо!
- Объявление в травматологическом отделении: «За курение – изъятие костылей до конца пребывания в стационаре».
«Как насчет того, чтобы оторваться вечерком?» - «Ты кто вообще? – «Тромб».
- Ой!
– «Я теперь умру? Что со мной, доктор?» - «У вас обычная простуда, но, к сожалению, даже против нее наша медицина бессильна». Как вам?
- Страшновато.
- «Чтобы убедиться, что Дед Мороз настоящий, студенты медвуза поймали одного и вскрыли.»
- Мама!
- «Особенности нашей бесплатной медицины: на самом деле платят все, кто может - деньгами, кто не может - здоровьем.»
«Это просто вопрос времени, когда к моему имени и фамилии добавят слово «синдром».
«Донор доехал до больницы с двумя пересадками.»
«Из медицинского института могут отчислить не только за успеваемость, но и за красивый почерк.»
- Каллиграфия не пройдет!
- «Медицина – это тонкое, практически ювелирное искусство поддерживать человека больным, но не настолько, чтобы он умер и перестал платить.»
«У вас лечение платное?» - «Лечение бесплатное, вылечивание платное».
- Ай-я-яй…
- Вот еще. «Руки за голову, лицом к стене, не дышать!» Флюорография.
«Знаете ли вы, что если посадить печень, она обязательно вырастет?»
- Надо запомнить.
- «Медицина подразумевает только два состояния человека – жив или мертв.»
- Какие-то все грустные…
- Ну, а что же вы хотите?
«От судьбы не уйдешь, все мы там будем. Бог дал, бог взял». - «Простите, а вы точно реаниматолог?»