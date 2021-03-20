Хабаровскому краю выделят дополнительные федеральные средства на строительство дамб

Глава Хабаровского края заручился поддержкой Минприроды в вопросе гидрозащиты региона. Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровский край с рабочим визитом прибыл Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии РФ. Михаил Дегтярев показал федеральному чиновнику защитную дамбу в Хабаровске и рассказал о перспективах окончания ее строительства. Напомним, в 2013 году регион пережил самое крупное за сто лет наблюдений наводнение на Амуре. Большая вода нанесла многомиллиардный ущерб.

Дамба в Хабаровске должна защитить 16 улиц города от воды, ее протяженность 5,5 км. На строительство объекта были выделены федеральные средства, однако возникли проблемы с подрядчиками. Они срывали сроки ввода важнейшего объекта в строй. В мае 2020 года госконтракт с подрядчиком был расторгнут, тот подал в суд. Однако в иске ему отказали. Сейчас идет поиск нового добросовестного подрядчика. Край ведет переговоры с федеральными застройщиками.

Александр Козлов предложил подключить Федеральную антимонопольную службу к решению проблемы. Он отметил, что выбор надежной подрядной организации – краеугольный камень. Второй – финансирование: нужно оценить возможности края и понять, где потребуется помощь.

Михаил Дегтярев в свою очередь позитивно оценил сотрудничество с федеральным центром, отметив, что там с вниманием относятся к нуждам края.