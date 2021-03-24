Тарифы на отопление снизят в Хабаровском крае по решению Михаила Дегтярева

В некоторых поселениях люди платят по 7-8 тысяч в месяц за отопление. Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, на встрече с главой Верхнебуреинского района края обсудил вопросы регулирования коммунальных тарифов. В регионе, где отопительный период длится с октября по апрель, в некоторых поселениях люди отдают за тепло в доме по 7, 8, а то и больше тысяч рублей в месяц. Не считая других коммунальных платежей. Речь идет о децентрализованных зонах – там, где тепло подают котельные, работающие на привозном топливе. В итоге стоимость гигакалории колеблется от 1870 рублей до 30124 рублей.

- Мною принято решение о поэтапном снижении тарифа на тепло для всех районов Хабаровского края, кроме двух северных (Охотского и Аяно-Майского) и крупнейших городов. В них уже установлены тарифы значительно ниже других муниципалитетов, – сообщил Михаил Дегтярев.

Разницу между реальной стоимостью и тарифом для населения покроет краевой бюджет. Кроме того, в крае идет активная модернизация котельных. Переводят на более экономичное топливо, а также проводят мероприятия по энергоэффективности. По мнению Михаила Дегтярева, выравнивание тарифов – вопрос восстановления социальной справедливости и уже в октябре люди должны это почувствовать.