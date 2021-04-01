Михаил Полицеймако оказался в центре скандала: на актера подали в суд

Михаил Полицеймако признался "КП", что повестку в суд пока не получал, но готов прийти на заседание Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Эта новость оказалась неприятным сюрпризом даже для главных "виновников": о том, что на него подали в суд, Михаил Полицеймако узнал из прессы. Причина конфликта - нападение его собаки на соседа артиста, писателя Валентина Лаврова. По словам пострадавшего, прошлой осенью пес вырвал у него кусок мяса, из-за чего писателю пришлось десять раз ездить на уколы и перевязки. Правда, хозяин животного в этом сильно сомневается, ведь "злая собака" на деле оказалась йоркширским терьером - это одна из самых маленьких и дружелюбных пород. Средний вес таких животных - до трех килограммов.

- Предварительная беседа по делу назначена на 5 апреля. Истец требует взыскать с ответчика (им выступает жена актера Лариса Полицеймако. - Ред.) 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и 50 тысяч - расходы на адвоката, - рассказали kp.ru в пресс-службе Басманного районного суда.

Сам Михаил Полицеймако признался "КП", что повестку в суд пока не получал, но готов прийти на заседание хоть с Умкой - той самой виновницей скандала.

- На самом деле, это очень грустная ситуация, - вздохнул актер в разговоре с kp.ru. - Мой сосед в почтенном возрасте, видимо, он не очень понимает, что происходит. У нас крошечный йорк, который умещается у меня на ладони , это собака моих детей. Видимо, он просто его облаял. Если у нас так все устроено, что любой человек может с бухты-барахты подать на тебя в суд, что ж - значит, придется защищаться. О каком-то досудебном перемирии речь не идет: сосед - сложный человек и с ним очень тяжело говорить, он постоянно хамит и оскорбляет.

Сам пострадавший рассказать подробности "Комсомолке" не смог - был занят.

- Да, действительно, есть такое дело. Но в суд подал не я, а мой адвокат, - сумбурно ответил Валентин Лавров.

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