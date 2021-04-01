Из-за пандемии десятки тысяч студенток вынуждены заниматься проституцией

Как показало расследование Daily Mail, сейчас в стране 4 процента студенток работают в так называемой секс-индустрии, которая включает в себя не только банальную торговлю телом, но и всякие сопутствующие «услуги» Фото: Shutterstock

Оксфорд, Кембридж, Итон.... эти гордые имена напоминают о старой доброй Англии с ее чопорными дамами и классическим образованием. Однако современная Британия не похожа на свою предшественницу, по крайней мере в университетской среде. Ведь уже долгое время многие студентки ее Величества вынуждены заниматься проституцией, чтобы прокормить себя и получить диплом.

Как показало расследование Daily Mail, сейчас в стране 4 процента студенток работают в так называемой секс-индустрии, которая включает в себя не только банальную торговлю телом, но и всякие сопутствующие «услуги» - съемки в порнографии, работа веб-кам моделью, эскорт и секс по телефону. Из этих работниц больше четверти признались, что спали с мужчинами за деньги. С учетом того, что сейчас в Соединенные Королевстве около 2,4 миллиона студенток, получается, что интимом за материальное вознаграждение занимаются около 95 тысяч будущих специалистов.

В чем же причина подобной ситуации? Ответ прост - дороговизна обучения, к которой присовокупляется еще и высокая стоимость жизни на острове. Судите сами, ежемесячно только за обучение простой студент должен отдать 800 фунтов, то есть порядка 1100 долларов или больше 80 тысяч рублей. Плюс к этому надо на что-то питаться, оплачивать проезд, не говоря уже про развлечения. Несмотря на распространенное мнение о высоком уровне жизни в Лондоне, многим просто не хватает средств на жизнь. Раньше студентки могли подработать в ресторанах и кафе в качестве официанток или хостесс, но во время пандемии большинство заведений общепита закрылись или стали работать только на вынос. Вот тут-то и пришла на помощь секс-индустрия.

Сами сферы интима за деньги весьма различаются в зависимости от степени своей законности. Например, стриптиз в реальной жизни и в Интернете, да и съемки в порно в Англии вполне законны, а вот уже «классическая» проституция нет. Но с учетом нынешней ситуации на рынке труда, учащиеся готовы уже на любые средства, чтобы только оплатить диплом.

Многие вузы помогают студенткам, работающим в интим-сфере, правда не скидками и отсрочками платежей, а иным весьма странным образом. Они решили возглавить борьбу против стигматизации проституции и предрассудков, связанных с этим ремеслом. В этом им помогают студенческие союзы. Например, в прошлом году студенческий союз в Бристоле пообещал бороться с «клеймом позора, которое сложилось в отношении секс-индустрии» и формировать положительное отношение к проституткам. А Студенческий союз Голдсмитского колледжа пару лет назад вообще назвал эту работу «профессией, в которой происходит выдача денег за полезную услугу, как и в других видах деятельности».

Правозащитные организации также пытаются проводить политику по повышению терпимости к работникам этой сферы, а еще раздают бесплатные презервативы. Однако главный вывод они не делают - мало кто из «борцов за права человека» говорит о том, что в принципе ситуация, когда женщина вынуждена торговать своим телом ради денег, не здоровая и не должна существовать. Многие девушки говорят о том, что они регулярно подвергаются опасности из-за своей работы, причем как физической, так и психологической. Например, некоторых студенток шантажируют их провокационными фотографиями и перспективой раскрыть их двойную жизнь перед одноклассниками и университетом. Кстати, многие вузы, несмотря на призывы к толерантности, пытаются избавиться от порочащих их честь учащихся, а иногда и сами профессора пристают к «легкодоступным» студенткам, надеясь получить ласку бесплатно.

Похоже, что в будущем ситуацию изменить не удастся, ведь цены на учебу в Великобритании и не думают снижаться. Кстати, среди работниц секс-услуг не учтены те, кто продает не только тело, но и душу. По статистике, около 500 тысяч студенток зарегистрированы на сайтах по поиску состоятельного папика, который мог бы взять их на содержание.