Анфиса Резцова - о биатлонистке Наталье Ушкиной: Опять упустили талант

Спортсменка со следующего года будет выступать за Румынию Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На чемпионате России по биатлону очередной скандал: уже две медали, «серебряную» и «золотую», сенсационно завоевала малоизвестная 24-летняя биатлонистка Наталья Ушкина. Все уже обрадовались – наконец-то у нас появился новый лидер, но не тут-то было - оказалось, что со следующего года она будет выступать за Румынию. И хотя, президент Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров сказал, что смена спортивного гражданства не такой простой процесс, похоже остановить ее уже не смогут.

Вот и член совета СБР Анатолий Кузьмичев, который является и президентом Федерации биатлона Мордовии, за которую еще продолжает выступать Ушкина, назвал ее уход серьезной потерей.

«Но что делать? Два года назад у нас уехали сестры Елена и Ирина Кручинкины, которые сейчас выступают за Белоруссию. Сейчас Ушкина собралась уезжать, потому что ее не берут даже в резервный состав сборной России. Поэтому люди ищут, куда податься. Перспектив у нее в Румынии больше, она и в Кубке мира будет участвовать, и на Олимпиаду попадет в следующем году», - приводит слова Кузьмичева сайт СБР.

Сама же Ушкина говорит, что уже вряд ли передумает, поскольку долго ждала румынского гражданства, готовилась за свой счет, а остановить ее переход никто и не пытался. А выступала она на чемпионате России потому, что должна была региону, который помогал в этом сезоне с патронами и винтовкой. При этом добавила, что ее с победой иже поздравили представители румынской федерации, которые внимательно следят за чемпионатом России.

С другой стороны, появились комментарии, что Ушкину не жаль, как была «середнячком», так и останется. Но откуда же она вдруг взялась? Об этом мы спросили нашу прославленную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову, у которой дочь-биатлонистка Кристина Резцова является фактически ровесницей Ушкиной и должна была соревноваться с ней еще по юниорам.

- Анфиса Анатольевна, а вы знаете такую Ушкину?

- Я о ней раньше только краем уха слышала.

- Ушкина одного года рождения с вашей Кристиной – 1996-го. Неужели они не сталкивались раньше на разных стартах?

- Я ее не знала.

- Ушкина из Мордовии, за которую еще выступает в этом году, похоже, последний сезон.

- К сожалению, в нашем биатлоне такое случается постоянно. Вот опять упустили талант за рубеж, как это уже бывало с Дарьей Домрачевой и Анастасией Кузьминой. Как уходила Домрачева я не знаю, а вот Кузьмину не смогли уговорить, а, может, не очень-то и уговаривали. Вот она переехала в Словакию, где и раскрылась

- Жаль, ведь в нашей сборной сейчас даже нет лидера… А когда появится?

- Я думаю, что года через два, не раньше.

- А как же ваша дочка, Кристина, которая недавно стала мамой, она же собирается возвращаться?

- Она сейчас покормит ребеночка молоком, а летом, вероятно, начнет готовиться к сезону.

- Но до Олимпиады осталось 10 месяцев!

- Возвращались и раньше после родов, я верю в нее.