Вам не надо «Маскарада»?

Сцена из спектакля "Маскарад" в постановке Театра.doc
Фото: Александра КУЧУК
- «Маскарад» - это же Лермонтов, - удивилась коллега. - Ты идёшь на классику?
Нет. Я шла на спектакль по пьесе Михаила Угарова «Маскарад маскарад». По мотивам Лермонтова.
«В спектакле используется ненормативная лексика», - предупредили меня. «Есть сцены насилия и сексуального характера».
А я в первом ряду. Что делать? Решила радоваться.
И началось! Что? Маскарад, маскарад!
Очень похожий на стриптиз.
В прямом смысле. Сбросив блестящие портки, предо мной предстал совершенно голый князь Звездич. Вообще без всего! В одной маске на носу.
Дальше был секс, очень похожий на секс. Потом ещё избиение резиновыми дубинками, очень похожее на избиение резиновыми дубинками.
«В спектакле есть сцены насилия и сексуального характера» - предупреждают зрителей перед началом.
Фото: Александра КУЧУК
И даже изнасилование! Да-да, тоже резиновыми дубинками. А как кричали актеры!
Я на всякий случай закрывала глаза. Страшно же. Мне хотелось, чтобы Лермонтов сидел рядом, и можно было взять его за руку потной ладошкой. Но Михаил Юрьевича не было.
То есть был. Но без рук. Одна голова.
В спектакле были узнаваемые места. Мороженое было. Арбенин был. Браслет был. Нина была. Яд был. Ревность была и ошибка. Всякое, в общем, было.
Режиссер смелой постановки - Игорь Стам.
Фото: Александра КУЧУК
Совет: не водите на спектакль школьников знакомиться с Лермонтовым. Боюсь, им понравится. Только экзамен потом завалят и такое сочинение напишут, мама не горюй!
Из театра я вышла с улыбкой. Сама не знаю, чему радовалась. Села в метро и от шока уехала в другую сторону.
Да, не боятся в Театре.doc экспериментов.
Вообще ничего не боятся. Режиссер Игорь Стам.
Расписание тут.