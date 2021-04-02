Статус: жена-сиделка

Надя подписала брачный договор: мол, ни на что не претендую. Алексей Петрович сказал, что так будет лучше. Да куда уж лучше! Надя не могла поверить в свое счастье. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Алексей Петрович лежал в клинике вторую неделю. На работу сообщили, что начальника отвезли с мигалками: давление, сердце, все признаки того, что человек перетрудился. На самом деле перепил.

Вторую неделю подряд за Алексеем Петровичем ухаживала Наденька - молодая женщина неопределенного возраста. 35 - подумал Алексей Петрович. Если причесать и дать отдохнуть - минус 10. Не звезда балета, но недурна, аккуратна, покладиста, скромна…

Служба спасения

Сам Алексей Петрович был мужчиной из хорошей семьи, породистым, если не с похмелья, даже красивым. Всю молодость потратил на баб и гулянки в ресторане «Прага», отец оставил за собой хорошее кожаное кресло вместе с должностью, квартиру опять же - жизнь удалась. А сейчас что, привычная карусель немолодого мужчины - коллеги, случайные женщины, любовница, командировки…. Тоска. И тут в голове дважды разведенного, уставшего от жизни стареющего ловеласа родилась мысль.

- А семья у вас есть, Надя?

- Мама есть. В Тамбове живет.

- А вы как же?

- А я вот тут работаю. Людей, так сказать, спасаю.

- Наденька, а спасите меня, пожалуйста…

Пела и плясала

За несколько дней до загса Надя подписала брачный договор: мол, ни на что не претендую. Алексей Петрович сказал, что так будет лучше. Да куда уж лучше! Надя не могла поверить в свое счастье.

Гости на свадьбе - сплошь серьезные пиджаки и семейные пары. Подходили, жали руку, поздравляли. Каждый не забывал напомнить, восхититься необычайным везением Нади.

Сын от первого брака Юрик к невесте не подошел. Но произнося тост, поздравил отца с отличным приобретением и отметил его прозорливость и бережливость - на сиделку в старости тратиться не надо будет.

Диетический медовый месяц

Семейная жизнь ее началась сказочно - в Ницце. Алексея Петровича срочно отправили на деловые переговоры. Вот и медовый месяц заодно устроим - обрадовался он. Только сам полетел бизнес-классом, а Надя - экономом: «Мне по работе положено, Надюша. А что лететь-то - всего несколько часов».

Каждый вечер Алексей Петрович уходил на «деловые переговоры». «Надюша, сегодня не получится вместе поужинать, дела! Закажи что-нибудь в номер». Скромная Надя стеснялась кому-то куда-то звонить, заказывать, да если честно, и не умела. Ужинала тем, что мини-бар пошлет: орешки да крекеры.

- Надюша, отдых тебе на пользу! Постройнела как!

Алексей Петрович радовался, глядя на молодую нетребовательную жену, и, возвращаясь под утро, уставший, хмельной и добрый, ложился в теплую постель.

Шуба-разлучница

Про шубу Надя узнала в начале января. Курьер привез огромную коробку, перевязанную оранжевыми лентами. Улыбаясь, отдал Наде, поздравил с хорошей покупкой. Надя расцвела: неужели мне?

Пока муж был на работе, Надя не удержалась и раскрыла коробку. В ворохе шелковых ленточек и шуршащей бумаги лежала шуба. Надя таких никогда не видела - коричневая, блестящая, с жемчужной пуговкой у ворота. Красота! Надя крутилась и так и эдак перед зеркалом, не могла поверить в такое чудо.

А и не надо было. Алексей Петрович приехал с работы, хмуро посмотрел на Надю и велел упаковать обратно.

- Надюша, ну что за баловство! Это для жены Сергея Владимировича, просил передать в Петербург. Я на днях туда лечу.

Надя даже не расстроилась. Не случалось в жизни чудес - и не надо. И так неплохо живу.

Второй раз Надя встретила шубу, когда приехала к Алексею Петровичу на работу - в середине рабочего дня ему стало дурно, и нужно было срочно сделать живительный укольчик. Вешая в шкаф свое шерстяное пальтишко - короткое, как у школьницы, Надя увидела ее на соседней вешалке - шикарная меховая красавица, она словно бы подмигивала ей своим перламутровым глазом-пуговицей: «Помнишь меня, Надюха?»

- Чья такая красота?

- Моя. - Секретарша Ольга даже не повернула головы в сторону Нади и весело отрапортовала:

- Алексей Петрович очень вас ждет. Ему нездоровится с утра.

Тут и сказочке конец

Умер Алексей Петрович осенью. После очередной «деловой командировки» сразу из аэропорта увезли на скорой - интоксикация. Проще сказать, очень серьезно перепил. Сердце не выдержало.

На прощании были все пиджаки, что и на свадьбе. Шуба тоже пришла. Жены пиджаков перешептывались, глядя на Надю: «В шоколаде осталась. Теперь заживет одна. Гляди, еще и любовника заведет. Такого человека не уберегла. Можно сказать, свела в могилу».

А спустя неделю в шикарные апартаменты в центре Москвы приехал сын Юрик, попросил вернуть ключи, показал завещание. Своего имени Надя там не нашла.

- Сказка кончилась. Иди, лиса, из моего теремка, - Юрик засмеялся. - Пожила хорошо и хватит.

Надя сидела на уголке дивана, как гостья в доме, в котором прожила неполных десять лет, и все пыталась вспомнить, что ж было хорошего-то…

Пыталась и не могла.