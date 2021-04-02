"Эфир – по три часа в день": Как и зачем возрождают «Дом-2»

Реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь» будет вести Ольга Бузова, а также ее коллеги — Ксения Бородина, Ольга Ордова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Фото: телеканал "Ю"

19 апреля на телеэкраны возвращается «Дом-2. Новая любовь»». Теперь проект выходит на канале «Ю». Но классический формат реалити-шоу сохраняется, как и ведущие - Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Среди участников появятся и новички, и звезды проекта - Алёна Рапунцель, Максим Моргенштерн, Надежда Ермакова, Глеб Жемчугов и другие.

В эксклюзивном интервью kp.ru генеральный директор канала «Ю» Наталья Радько рассказала о возвращении шоу реалити-шоу.

Генеральный директор телеканала «Ю» Наталья Радько рассказала, что проект будет выходить в том виде, в котором его полюбили зрители. Фото: телеканал "Ю"

- Сколько каналу «Ю» стоила сделка? Как долго шло обсуждение?

- Переговоры шли около двух месяцев – мы с обеих сторон взвешивали возможные варианты сотрудничества и в результате пришли к соглашению, которое устраивает обе стороны. Коммерческие договоренности по условиям контракта стороны не имеют право разглашать. Но холдинг «Медиа-1» – коммерческий холдинг, мы всегда ориентируемся на положительный коммерческий результат и просчитали возможные варианты с различными аудиторными показателями. Верим в успех.

- Много ли нюансов было во время обсуждения сделки? Какие условия перед вами поставили?

- На канале «Ю» будут выходить три часа реалити в день: один час утром и два часа вечером. По договору за «Ю» закреплены эфирные ТВ права, все диджитальные права – у наших партнеров, производителей программы, «Солярис Промо Продакшн».

- Права остаются у продакшна? Съемки и постпродакшн будет вести все та же компания?

- Кастингом, съемками и постпродакшном занимается компания «Солярис Промо Продакшн», и мы очень благодарны, что коллеги поверили в то, что канал «Ю» будет успешной площадкой для эфира столь популярного реалити.

- Вы сможете менять сюжет реалити, влиять на процесс и результат?

- И мы, и наш партнер «Солярис Промо Продакшн» - профессиональные игроки ТВ-рынка, и при производстве мы учитываем несколько факторов. Есть успешный проект с почти 17-летней историей, есть бренд телеканала с устоявшейся аудиторией, которая, исходя из исследований, любила смотреть «Дом-2» на ТНТ. При релонче проекта на «Ю» мы будем учитывать особенность бренда, особенности наших зрителей и их предпочтений. У нас одна цель – высокая доля.

- Как изменится реалити в связи с переездом телестройки на канал «Ю»? Не думали вернуть стареньких участников или атмосферу первого «Дома-2», который вспоминают многие зрители?

- Перезапуск проекта будет называться – «Дом-2. Новая любовь». Мы планируем ввести новых героев, но, безусловно, оставим и суперзвезд, которых так любит аудитория. Проект будет выходить в том виде, в котором его полюбили большинство телезрителей. Основной слоган проекта - «Построй свою любовь», как и основная цель - создать пару и построить семью - остаются в концепции программы.

- Еще перед новым годом в СМИ появилось много новостей о том, что проект убыточный и стал терять рейтинги. Вас это не испугало?

- Канал «Ю» работает на женскую целевую аудиторию, и мы всегда очень внимательно относимся к ее исследованию. Несколько раз в год мы проводим фокус-группы и этнографические исследования, мы изучаем стиль жизни нашей аудитории, мы даже начали тестировать пилоты наших проектов, анализируя мимику лиц при просмотре на компьютере. «Дом-2» всегда любили женщины нашей страны. 77% аудитории «Дома-2» это как раз женщины. И по женской аудитории, и по нашей лояльной аудитории доля «Дома-2» в среднем была на 25% выше чем средняя доля канала ТНТ.

- Вас не смущает репутация проекта? Что на вас польется много негатива?

- «Ю» - это телеканал реалити. 90% нашего эфира – это реалити-шоу. У нас реалити и про перевоспитание нерадивых мужей, и про наставление на путь истинный родителей и детей. У нас есть медицинские реалити – где лечат запущенные болезни, а еще у нас готовят, худеют и рожают. Реальные люди, настоящие эмоции, искренние чувства. Поэтому очень логично, что самое главное реалити страны теперь будет идти на нашем канале. Бурных реакций мы не боимся – зайдите на YouTube и посмотрите комментарии к нашему реалити «Беременна в 16». У некоторых эпизодов по 10 миллиона просмотров и шквал эмоций в комментариях.

- Проект попал в книгу Рекордов Гиннеса как самое продолжительное реалити-шоу. Сколько вы еще даете времени этому проекту?

- Сериал «Санта-Барбара» шел 10 лет, шоу «Поле чудес» - 21 год, а американское шоу «Путеводный свет» шло целых 57 лет! Нам есть к чему стремиться!