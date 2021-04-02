Оскар Кучера и Елена Захарова покажут на сцене МХАТ «Сказки для взрослых детей»

Оскар Кучера. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На Третьей сцене МХАТ 7 апреля пройдет необычный спектакль. Популярные театральные и киноактеры Оскар Кучера, Теона Дольникова, Денис Дорохов, Елена Захарова, Владимир Березин, Михаил Сафронов, Петр Таренков расскажут зрителями «Сказки для взрослых детей». Автор постановки - драматург, поэт и либреттист Антон Аносов. Спектакль поставлен совместно с благотворительным фондом «Подарок Ангелу», организаторы которого придумали и воплотили в жизнь известные социальные проекты «Спасибо», «Доброшрифт» и «Первый шаг за вами».

Все актеры в этот вечер выйдут на сцену бесплатно. Средства, собранные во время спектакля, будут направлены в благотворительный фонд «Подарок Ангелу» на лечение и реабилитацию детей с ограниченными возможностями. Посмотреть постановку можно будет не только в зрительном зале, но и в режиме онлайн в социальной сети «В Контакте» и на сайте спектакля vsemskazki.ru. Любой желающий может поучаствовать в благотворительном вечере, не выходя из дома: во время прямой трансляции будет проходить сбор денег.

Фото: предоставлено организаторами проекта.

Антон Аносов – лауреат всероссийских и международных литературных фестивалей и премий, автор музыкальных и драматических спектаклей. По его либретто поставлены опера-танго "Мария де Буэнос-Айрес", рок-опера "Неравнодушные", мюзикл "Ах, фестиваль", оперы "Туда и обратно" в театре Геликон-опера.

Этюдный спектакль «Сказки для взрослых детей» построен по мотивам всем известных с детства русских народных сказок. Однако в новой интерпретации они обретают курьезное звучание, и зрителей ждет по-настоящему неожиданный сюжет. Новая постановка Аносова состоит из двух произведений: "То ли сказка, то ли сказ, как Иван Кащея спас или Кащеево сватовство – иваново удальство" и "Сказ про то, как втихаря кто-то вдруг украл царя".

Волей автора сказочные герои оказываются в непростых ситуациях, из которых им предстоит найти выход. Оскару Кучере придется угадывать, в каком яйце спрятана смерть Кащея. Теоне Дольниковой – решить для себя: будет ли она счастлива с царским сыном в роскошном доме на Рублевке. Денис Дорохов в образе Водяного будет бороться с зеленым змием (то есть алкогольной зависимостью), а Елена Захарова будет очаровывать коварного злодея. Зрителей ждет немало смешных ситуаций и совершенно непредсказуемый финал.