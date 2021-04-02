"Живем очень скромно, Алла помогает": автор песен Пугачевой лишился дома из-за безденежья

Поэт Илья Резник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Знаменитому поэту-песеннику, чьи хиты исполняли Эдита Пьеха, Любовь Успенская, Наташа Королева, Вячеслав Добрынин и конечно, Алла Борисовна, 4 апреля исполнится 83 года. Свой день рождения впервые за много лет Народный артист встретит не в подмосковном загородном доме, который за долгое время аренды стал ему родным. В пандемию Резнику пришлось урезать расходы и переехать в столичную квартиру. Последнее время поэт живет только на авторские отчисления, и эти суммы довольно скромные.

Накануне дня рождения "Комсомольская правда" дозвонилась Илье Рахмиэлевичу. Оказалось, свой праздник он будет встречать в Крыму.

- Мы с женой сейчас в Ялте, пришлось съехать из загородного дома, который мы арендовали. Здесь у нас есть студия, кошечек-собачек отправили в деревню к родителям, всех разбросали. Будем теперь жить на два дома - Крым и Москва. Не хочу плакаться, хотя аренда, конечно, дорогая, - рассказал именинник. - Но мы всегда жили тревожно, не шиковали. Возможно, если бы мы с Ирочкой (жена артиста Ирина Романова. - Ред.) думали только о себе, нам бы хватало. Но у нас кошки-собачки, благотворительность - жена посылает деньги в фонд помощи животным. У нее родители в возрасте: папе 87 лет, маме 83 - мы за ними ухаживаем. Забот очень много, поэтому и средств не хватает. Концертов у меня нет, друзей-олигархов тоже. Есть только авторские отчисления, которые я получаю раз в три месяца, - ими мы закрываем какие-то дыры. Но мы не ноем и не просим помощи у правительства. В свое время просили гранты на детские коллективы, но нам не дали...

- Илья Рахмиэлевич, вы написали более 2500 песен - ждать ли новых?

- Почему все время все говорят про песни? Знаете, у меня ведь уже вышло два тома духовной поэзии с молитвами, написан третий том - библейские притчи. Вот какая грань творчества меня сейчас интересует. Песни, песни, песни... У меня недавно вышла книга стихов на 500 страниц, и песни занимают там 1/10 часть. А сейчас выходит большая книга для детей "Солнечная кошка": стихи, басни, детские песенки, повести, скороговорки... Это все то, что я обкатываю в трех своих детских театрах - в Ялте, Москве и Севастополе. У нас впереди много выступлений, я рад, что у детей есть свой репертуар - они не просто бегают-прыгают вокруг звезд, как сейчас принято.

Меня часто спрашивают - почему вы для Аллы не пишете песен? Так я ей написал 71 одну песню, такой багаж, ну куда еще? Про что писать - про любовь, про разлуку? Я пишу, когда необходимо. Например, недавно написал песню о Севастополе для ансамбля черноморского флота.

- Как вы отметите день рождения?

- 4 апреля пойду на литургию в храм, будет служить наш друг - владыка Нестор, митрополит Ялтинский. После этого устроим трапезу, кто придет - тот придет. А днем новый мэр Ялты, говорят, замечательная женщина, пригласила меня познакомится. Они будут поздравлять меня, а я - Ялту. Я сегодня ночью даже не спал - писал поэму о об этом чудесном городе.

- А как же друзья-артисты? Кто вас поздравит в день рождения?

- Алла всегда первая звонит в 9.30 - есть у нас такая традиция. Еще одна традиция - они мне присылают деньги в день рождения Максима Галкина, это очень трогательно. У нас же с Аллой долгие братские отношения с 1972 года, страшно представить! У нас были и взлеты, и потрясающие поездки - мы не спали, сочиняли песни. Я считаю, что я ее открыл как композитора, она ведь очень стеснялась. Но когда она написала "Звездное лето", "Три счастливых дня" , гениальную песню "Скупимся на любовь"... Я ей сказал: "Аллочка, ты ведь многих превосходишь, как композитор". Но она до сих пор к этому очень скромно и сдержанно относится. На мой взгляд, она недооценена как композитор.

- Как вы относитесь к сегодняшним звездам? Моргенштерн, Бузова - знаете эти имена?

- Я недавно пересмотрел "Песню года-76": 25 песен - 25 хитов, которые живут по 50 лет. А сколько Моргенштерн, или как там его, будет жить? Вопрос к тем, кто их раскручивает, кто их показывает, вот у этих товарищей надо спрашивать. Что сейчас главное на телевидение - рейтинги и прочая мишура? Ну что ж поделать, имеем, что имеем.

- Как ваше здоровье - коронавирус миновал?

- Все отлично. Мы с женой сделали прививки, всем рекомендую нашим "Спутником" прививаться. У меня никаких последствий не было, у Ирочки - два часа легкого озноба в первый день. Я думаю, наша вакцина лучшая в мире.

- А как ваше дело против владельцев сети детсадов "Маленькая страна" (этот бренд официально принадлежит Резнику, а владельцы садиков использовали его без разрешения. - Ред.)?

- Ну это жулики! Они за этот бренд по миллиону рублей брали с каждого детского садика только за название. 70 садиков выявил Следственный комитет. Они уже признали свою вину, уже каются. Это длинная история, они уже все попрятали. После того, как меня облили грязью, что я бедных детей обворовываю, они решили покаяться. Противно! Но для меня это дело чести и совести. Если мы выиграем компенсацию, вся она пойдет на мои детские коллективы, на несчастных животных и судебные издержки. Но я не уверен, что будет какой-то выигрыш.

- Илья Рахмиэлевич, что бы пожелали себе в день рождения?

- А что мне желать? Я счастлив просто жить, смотреть на море, работать с детьми и общаться с друзьями - замечательными, как говорится, беспонтовыми. Рад просыпаться каждый день в добром здравии. Я счастливый человек!