Житель России выиграл Чемпионат мира по смеху, обхохотав участников из Канады, США, Уругвая и других стран

Россиянин Митя Ефимов выиграл Чемпионат мира по смеху. Фото: Личный архив героя публикации

Наверное, вчера, в День смеха, в эту новость никто не поверил бы, решив, что это первоапрельская шутка. Однако сейчас на календаре уже второе число и можно смело сказать, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. И это лишний раз доказал наш соотечественник 43-летний Митя Ефимов, победивший накануне в очень необычном турнире. А именно - в Чемпионате мира по смеху, который впервые в истории провели канадцы. Нужно было обсмеять более 20 весельчаков в самых разных номинациях. В одной из них, например, это нужно было сделать как можно более сексуально. В другой - подобно дьяволу. А в третьей вообще - без звука.

С каждым заданием хохотунов становилось всё меньше и в итоге в финале оказались два участника - девушка из Уругвая и наш Митя. Нужно было продемонстрировать ликующий смех победителя. Ефимов тут же представил себе наших хоккеистов, которые только что стали чемпионами мира. И начал радоваться за них от всей души. Уругвайка не ожидала такого напора и конкурировать с ним не смогла. Победный кубок достался участнику из России.

В настоящий момент он находится в Бурятии. «Комсомольской правде» удалось с ним связаться.

Митя Ефимов работает тренером по радости. Фото: Личный архив героя публикации

- Митя, как же вам удалось победить в таком соревновании?

- Смею предположить, что это неслучайно. Я уже несколько лет работаю тренером по радости. И это очень серьезная кропотливая работа. Особенно сейчас, кстати. Во время пандемии. 90% процентов людей, переболевших ковидом, испытывают стресс, который может привести к депрессии. Я на своих тренингах доказываю, что ее можно избежать. Именно с помощью смеха. У меня в своё время тоже были проблемы со здоровьем, которые возникли на нервной почве (работал на телевидении, а это - вечное волнение, беспокойство). Но потом я увидел видеоролик, в котором один человек, зашедший в поезд, сумел заразить смехом целый вагон. Начал изучать тему. Съездил в Индию - к известному врачу Мадану Катария. И вот... теперь сам передаю этот же опыт. В том числе, в больницах, в домах престарелых и других местах.

- А в Бурятию приехали тоже по работе?

- Да, провожу тренинги. И в Чемпионате участвовал здесь же - в Улан-Удэ. Заселяясь в гостиницу, сразу сказал, что буду смеяться. Причем громко. В результате мне выделили самый дальний номер подальше от других постояльцев. В нём-то я и стал чемпионом. По местному времени, соревнования начались в пять утра и длились четыре часа. Несмотря на то, что в это время я обычно сплю, раскачаться удалось практически с первых секунд. Главный критерий, по которому нас оценивали - смех должен быть заразительным. В общем я постарался. И, по-моему, лишний раз доказал, что мы не угрюмый народ, как считают некоторые. А - наоборот - веселый и дружелюбный.

P.S. Житель Москвы Митя Ефимов является главным смехотерапевтом нашей страны, тренером по радости, амбассадором Йоги смеха не только в России, но и в странах СНГ. Его занятия помогают людям укрепить здоровье и избавиться от стресса.