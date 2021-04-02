"Я просто обалдел от ее красоты": Владимир Познер рассказал, как бросил жену ради молодой любовницы

Владимир Познер и Надежда Соловьева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Познер крайне редко говорит о себе и личной жизни. А ведь телеведущему есть что рассказать. Его первая жена Валентина Чемберджи прожила со звездой 10 лет, а от второй супруги Екатерины Орловой он ушел через 36 лет совместной жизни к молодой любовнице.

Владимиру Познеру 1 апреля 2021 года исполнилось 87 лет. По случаю дня рождения телеведущий дал откровенное интервью Борису Корчевникову. Он впервые рассказал, как решился кардинально изменить свою жизнь, когда ему было за 70 лет.

Познер бросил вторую жену Екатерину Орлову ради нынешней супруги Надежды Соловьевой. Избранница мэтра младше телеведущего на 21 год. Они поженились через три года после развода телеведущего.

Как отметил Познер, если бы ему сказали, что он расстанется с женой после 36 лет брака, то он был заявил, что все кругом сумасшедшие. "В один прекрасный день на совещание по вопросам ВИЧ вошла женщина. Я просто обалдел от ее красоты. Во второй раз, когда она зашла, я уступил ей место и сам сел на фикус, даже не заметив этого", - поделился Владимир Владимирович в эфире шоу "Судьба человека".

Уход от второй жены ради молодой любовницы он назвал невероятно тяжелой вещью. Телеведущий также признался, что считает это важнейшим решением в жизни.

"Первый наш год жизни с Надей был очень тяжелым. Я чувствовал себя виноватым. Я сказал все Кате. Она, конечно, плохо приняла мои слова. Но мы живем один раз. Думаю, что если бы не встретил Надежду, то меня не было сегодня. Я устал от жизни до встречи с ней. Наши отношения с Катей стали тяжелыми. Возник момент недопонимания и подозрительности. Жить дальше не было никакого желания", - поведал Познер.