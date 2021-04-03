Прорвались! И стали сильнее!

Мероприятие состоится 4 апреля 2021 с 13.00 до 22.00 по московскому времени в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Прошел ровно год, как мы провели первый такой концерт в условиях пандемии коронавируса, когда привычная жизнь стремительно менялась, и нужно было срочно выработать новые стратегии поведения, чтобы не только выжить, но и жить. Тогда концерт в рамках радиомарафона состоялся в режиме онлайн.

С тех пор мы стали сильнее и еще сплоченнее. Мы изобрели свою вакцину против страхов, разобщенности и уныния.

Предстоящий радиомарафон «Годовщина локдауна: Прорвались» поддерживает оператор мобильной связи Tele2.

Весь день в прямом эфире из Мумий Тролль Music Bar для вас будут играть:

«7Раса», группа «7Б», Casual, «Альянс», «Билет на Луну», Билли Новик, «Керамика», «Мертвые дельфины», «Ромарио», «Свинцовый туман».

Также участниками марафона станут врачи, политики, спортсмены и многие другие.

Стартуем в 13.00. Присоединяйтесь к видеотрансляции концерта в наших соцсетях!

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