Прорвались! И стали сильнее!
Мероприятие состоится 4 апреля 2021 с 13.00 до 22.00 по московскому времени в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Прошел ровно год, как мы провели первый такой концерт в условиях пандемии коронавируса, когда привычная жизнь стремительно менялась, и нужно было срочно выработать новые стратегии поведения, чтобы не только выжить, но и жить. Тогда концерт в рамках радиомарафона состоялся в режиме онлайн.
С тех пор мы стали сильнее и еще сплоченнее. Мы изобрели свою вакцину против страхов, разобщенности и уныния.
Предстоящий радиомарафон «Годовщина локдауна: Прорвались» поддерживает оператор мобильной связи Tele2.
Весь день в прямом эфире из Мумий Тролль Music Bar для вас будут играть:
«7Раса», группа «7Б», Casual, «Альянс», «Билет на Луну», Билли Новик, «Керамика», «Мертвые дельфины», «Ромарио», «Свинцовый туман».
Также участниками марафона станут врачи, политики, спортсмены и многие другие.
Стартуем в 13.00. Присоединяйтесь к видеотрансляции концерта в наших соцсетях!
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