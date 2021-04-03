Гусь-тиктокер: в Долгопрудном семья спасла пернатого от духовки и сделала из него блогера

Гусь Бличик и его хозяин. Фото: Андрей АБРАМОВ

14 марта в парке Долгопрудного отмечали Масленицу. Установили народный аттракцион: шестиметровый столб, на который нужно взобраться. На верхушке закрепили бумажки с призами.

Мультиварка, кухонный комбайн, микроволновка и живой гусь — вот что могли выиграть участники. Птица в фаршированном виде должна была стать украшением праздничного стола победителя. На ее счастье о конкурсе узнала местная жительница Евгения Бушуева.

Женщина признается: всегда хотела завести домашнего гуся. Хоть и живет в панельной «двушке». Позвонила племяннику Михаилу. Двухметровый богатырь ради любимой тети примчался на конкурс и взмыл на столб. С первого раза сорвал бумажку с призовым гусем — судьба, не иначе.

Теперь гусак живет в обычной двухкомнатной квартире в Долгопрудном. Фото: Андрей АБРАМОВ

ПОЧТИ КАК СОБАКА

Нового любимца Евгения принесла домой. В честь праздника птицу назвали Блинчик. Гусь поначалу осторожничал. Поселился на кухонном столе и привыкал к новому дому.

Позже набрался смелости. Наткнулся на двух кошек Елены. Животные пошипели друг на друга и установили негласное правило: к друг другу не лезть и не мешаться.

— Гуси очень умные. Как собаки могут охранять дом. При должном усердии его можно даже дрессировать. На имя свое он уже откликается. Хорошо выучил команду «кушать». И ходит по квартире за мной — считает мамой. Когда я дома, он сидит рядом. Либо идет к зеркалу и общается со своим отражением, — рассказывает корреспонденту kp.ru Евгении Бушуева.

Орнитолог, которого приглашала Евгения, сказал — Блинчику около года. А вообще гуси живут 17-20 лет. Летом Блинчика повезут на дачу. Сестра Евгении уже шьет ему шлейку. А еще памперс для дома. Потому что птица хоть и умная, но к лотку ее не приучить. А памперсы для пернатых не такая диковинка. Например, их продают на «Алиэкспресс».

Каждый день Блину набирают ванну или тазик с водой. В воде он может плескаться по часу. Плавает с резиновой уточкой. Ест комбикорм для водоплавающих и лакомится яблоками, огурцами, салатным листом. При этом гусь как кошка уже выучил, где стоит его кормушка.

Питание по системе шведского стола: травы, свежие овощи и фрукты, комбикорм. Правда, иногда Блинчик наступает лапой в тарелку, но это мелочи. Фото: Андрей АБРАМОВ

ГАЛСТУК И БАБОЧКА ДЛЯ ГУСЯ

На ночь гусь забирается на кухонный стол и располагается на своей лежанке. По утрам, когда Елена идет завтракать, Блинчик уже бодрствует и изучает виды за окном.

«Мама» гуся зарегистрировала ему аккаунты в Instagram и TikTok. Первый рекорд — 2 млн просмотров видео. Особенно рады новому герою семьи с маленькими детьми.

— Они спрашивают, сколько лет Блинчику и радуются, что он еще маленький. А то вдруг «гусь пожилой и скоро того, а мой ребенок привык смотреть за ним», — смеется хозяйка.

Поклонники Блинчика стали слать подарки. Пришла бабочка для гуся, в дороге галстук от другого подписчика.

Михаил стал для Блина не только спасателем, но еще и отцом. А новая мама — Евгения — за кадром, постеснялась принимать участие в съемке. Фото: Андрей АБРАМОВ

Пока мы общаемся, гусь наворачивает по комнате круги. И вдруг гаркнет так, что сердце в пятки ушло.

— Вообще он тихий, очень редко кричит. Хотя подписчики инстаграма, которые тоже держат в квартире гуся писали, что их птица постоянно гогочет — у соседей претензии. Но мой оказался тихоней. Он ничего не грызет, не трогает. Не то что мои кошки! — кинула взгляд женщина в сторону ободранного дивана.

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