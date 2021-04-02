«Мечта семьи сбылась»: Дочь Крутого будет учиться в престижном университете Майами

Игорь Крутой с дочкой Александрой. Фото: Инстаграм.

Композитор Игорь Крутой поделился радостной новостью с подписчиками своего Инстаграма: его дочь Александра стала студенткой. 17-летняя Саша поступила в престижный университет Майами. Музыкант признался, что вся семья очень переживала из-за ее поступления. Но теперь, когда стало точно известно, что девушку приняли, родители вздохнули с облегчением.

- Сегодня у всех нас праздник - Сашенька стала студенткой университета Майами, мечта всей нашей семьи сбылась! - рассказал Игорь Крутой. - Я так не переживал, даже поступая в консерваторию, но сейчас все выдохнули... Впереди - студенческие годы, приобретение знаний, выбор профессии, новые общения, ощущения свободы, юности, переходящей во взрослость... Конечно, как любой отец, хочу подставить руки в любом месте, где Сашка может споткнуться и упасть, но я уже понял, что моя доченька будет учиться жизни не на чужих, а на собственных ошибках, что, впрочем, случалось в жизни и со мной.

Композитор опубликовал видео своей беседы с наследницей: в ролике Саша обещает прилежно учиться и хорошо себя вести. «Не выгонят», - обещает она.

- Не будешь позорить? - строго спрашивает Игорь Яковлевич.

- Конечно нет, - отвечает дочь.

Игорь Крутой с дочками Сашей и Викой, внучкой Дэми и женой Ольгой. Фото: Инстаграм.

Александра с рождения живет вместе с мамой в США, бывая в России, где живет и работает ее отец, только наездами. В основном она прилетает в Москву на концерты Крутого и важные для него мероприятия, с удовольствием позируя вместе с папой на красных дорожках. Теперь, из-за студенческой жизни, девушка наверняка будет наведываться на историческую родину еще реже.

Игорь Крутой пока не рассказывает, какую специальность выбрала его дочь. Раньше Александра хотела изучать бизнес, как мама. Карьера в шоу-бизнесе, как у отца, ее совершенно не привлекала. Впрочем, в университете Майами предсталено более ста программ обучения - от школ архитектуры, музыки и искусств до инженерного колледжа и медицинской школы. Заведение входит в топ американских вузов, и чтобы попасть туда, нужно показать отличные результаты в учебе либо заплатить немалую сумму. Стоимость обучения в университете Майами составляет 21 тысячу долларов в год для иностранцев и 13 тысяч долларов в год — для обладателей паспорта США. Впрочем, не исключено, что Саша, с рождения живущая за океаном, имеет американское гражданство. В этом случае учеба обойдется ей не так дорого.

Пока Игорь Крутой работает в Москве, его жена Ольга (в центре) с дочкой Александрой (слева) и внучкой Дэми живет в Майами. Фото: Инсатграм.

Композитор и его жена Ольга уже много лет подряд живут на два дома – он в России, она в США. Игорь и Ольга начали встречаться в 1995 году, а через год поженились. Композитор познакомился с будущей женой в США, где у неё была своя жизнь, работа, друзья и дочка Вика от первого брака. Крутой не стал требовать от супруги, чтобы она все бросила и уехала с ним в Москву. Вместо этого пара приняла решение жить гостевым браком. Ольга увезла с собой дочерей, но все праздники и отпуски семья традиционно проводит вместе.