Эксперт-криминалист: Почерковедческая экспертиза по делу вдовы Баталова недостоверна

Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко во время гражданской панихиды в Доме кино, июнь 2017 года. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС

Минувшей осенью разразился грандиозный скандал: вдова и дочь Алексея Баталова обвинили своих вчерашних друзей - супругов Михаила Цивина и Наталью Дрожжину в мошенничестве с их имуществом. Мол, пожилая пара обманным путем завладели банковскими счетами и квартирами Баталовых. По договорам пожизненной ренты, якобы подписанными вдовой - Гитаной Аркадьевной Леонтенко, Наталье Дрожжиной перешли: доля в четырехкомнатной квартире в Доме на набережной, мастерская Алексея Баталова в этом же элитном доме по улице Серафимовича, двухкомнатная квартира в 1-м Самотечном переулке. Все это богатство еще недавно принадлежало Марии Баталовой, инвалиду детства. У Марии тяжелая форма ДЦП. Поэтому часто документы за нее подписывала ее мать. Теперь же Гитана Аркадьевна Леонтенко утверждает, что никогда в жизни не согласилась бы на кабальные условия, лишившие ее дочь-инвалида всего имущества. И никакие договоры ренты она не подписывала.

В октябре прошлого года против Дрожжиной и Цивина возбудили уголовное дело. Следователь заказал почерковедческую экспертизу. Эксперт МВД подтвердил: подпись под документами принадлежит… Гитане Аркадьевне. После этого защитники Баталовых нашли такое объяснение: мол, Цивин и Дрожжина подсунули Гитане Аркадьевне документы целой пачкой (как будто бы 80-летняя вдова не пенсионерка, а министр). И она, закопавшись в ворохе бумаг, не вникая в подробности, переписала на Дрожжину сразу три квартиры. О как! Да к тому же нотариус Бублий на дом к Баталовым не приезжал, хотя должен был явиться и разъяснить последствия договоров-ренты. В общем, объяснения недальновидного поступка вдовы были разные, но осадочек остался: подпись-то под документами как будто бы ее - настоящая. Тогда в чем виноваты Цивин и Дрожжина? На них переписали квартиры - они и рады.

И вот новый поворот сюжета. Адвокаты Баталовых заказали рецензию на ту самую почерковедческую экспертизу МВД, которая подтвердила подпись вдовы под документами.

Рецензию готовил полковник милиции Сергей Соколов, эксперт-криминалист с сорокалетним стажем. В 1970-90-ые годы Сергей Владимирович работал на Петровке 38, после этого был начальником отдела экспертно-криминалистической службы ЮЗАО Москвы. Опытнейший специалист.

В эксклюзивном интервью «КП» Сергей Соколов поделился своими выводами.

- Меня попросили оценить почерковедческую экспертизу, которую проводили в экспертно-криминалистическом центре МВД России с точки зрения правильности, достоверности и научной обоснованности сделанных выводов, - рассказал нам криминалист.

- И что же?

- На первый взгляд, экспертизу провели с использованием современных технических средств. Но сделанные выводы вызывают вопросы. Во-первых, не было представлено достаточное количество подписей для исследования. Во-вторых, не выдерживает критику их сравнительный анализ. В третьих, подписи на иллюстрациях различаются. Важного критерия: повторяемости и индивидуальности почерка нет, все буквы различаются по взаиморасположению. Конечно, у Гитаны Аркадьевны есть возрастные особенности, связанные с нарушением координации движения. Но такие нарушения легко сымитировать здоровому человеку. На мой взгляд, "девять подписей Гитаны Аркадьевны", которые были представлены на экспертизу, делал не один, а как минимум два человека, а, возможно, и три. Во всяком случае – там были разные исполнители.

В своем заключении я написал: проведенная почерковедческая экспертиза не соответствует требованиям действующего законодательства по производству судебных экспертиз, она проведена не полно, с нарушением методики, а сделанные выводы недостоверны, необоснованны и вызывают сомнение. Рекомендую провести повторное исследование.

Таким образом, независимый эксперт считает, что под договорами ренты стоит не подпись Гитаны Аркадьевны Леонтенко, а кого-то другого, кто ее удачно сымитировал?

Эта рецензия ставит под сомнение однозначность и правильность выводов экспертного заключения из материалов уголовного дела. Повторная экспертиза будет назначена через суд. Тем более, что она потребуется не только в уголовном процессе, но и в гражданском.

- Адвокаты Дрожжиной и Цивина подтвердили, что Мария якобы присутствовала на подписании договоров ренты, - рассказала нам представитель Баталовых юрист Татьяна Киреенко. – Уже после этого возникает вопрос: если во время подписания договора присутствовал собственник жилья, почему на документах стоит якобы подпись его доверителя - Гитаны Аркадьевны? Ведь Мария, несмотря на свой недуг, сама подписывает документы, когда сдает квартиры, когда принимает денежные расписки. Даже на своих книжках она собственноручно ставит автограф. У нее не такой твердый и красивый почерк, как у большинства, но она способна расписаться собственноручно. Все больше возникает вопрос, кто же на самом деле подписывал договоры-ренты.

Предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова продолжается.