Собчак крепким словцом описала вывод из скандала со скопинским маньяком

Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак появилась на премии «GQ Super Women» за несколько минут до начала мероприятия, признавшись репортёрам, что из-за сумасшедшего графика вынуждена была переодеваться в машине. Тем не менее, в блестящем костюме по фигуре и с золотой змеёй на шее ведущая выглядела безупречно, словно на светский раут ее собирала целая бригада помощников.

- Суперженщина для меня - это та, которая в самых сложных обстоятельствах не спекулирует на том, что она жертва. Это тяжело, плачу в подушку, но при этом стою на своём. Суперженщина это как огонь: можно, конечно, и крылышки обжечь, но зато там тепло, и больше нигде ты таких ощущений не получишь, - поделилась с журналистами Собчак.

- Как думаете, почему на премии «Человек года GQ» выбирают одного мужчину, а на премии «GQ Super Women» - аж 12 женщин? - поинтересовались репортеры.

- Если вы помните, премия «Суперженщина» появилась после моего ведения GQ, где, получая награду, я выступила с речью, что это неправильно - иметь номинацию «Женщина года». Это как «Еврей года» или «Грузин года». Классно, что теперь есть отдельная премия, хоть и меньшая по масштабу, я этим горжусь. Но теперь надо сделать так, чтобы это были равновесные премии, и среди женщин - один-единственный победитель. Я не знала, что здесь все номинации равны.

Не осталась без внимания и долгоиграющая тема интервью со скопинским маньяком Моховым. На вопрос, какие выводы она сделала по итогам этого скандала, Ксения миндальничать не стала и со свойственной ей прямотой сказала все, что думает.

- Выводы я сделала: мир *** (в цензурном варианте это звучало бы как «сошёл с ума». - Ред.), и в принципе, люди не очень понимают, что такое профессия журналиста, - без экивоков заявила телеведущая. - И это явно не мои проблемы, знаете, наверное, надо в консерватории что-то поправить.

- То есть интервью можно делать с любым персонажем, даже самым неприятным, - уточнила «КП».

- Знаете, по этому поводу уже Владимир Владимирович Познер, который тоже сейчас попал в странную ситуацию, высказал своё мнение. За подобный вопрос с первого курса журфака выгоняют. Меня, как журналиста, учили: это твоя обязанность - брать интервью у любого человека. И тот же Познер, который учил в том числе и меня, говорил: «Если бы у меня была возможность взять интервью у Гитлера, я бы взял». Конечно, это интересно, это важное исследование зла. Просто сейчас новые правила наступают и в мире профессий. Видимо, по новой этике врач тоже скоро не сможет лечить плохих людей. Я думаю, это следующая ступень обсуждения - может ли хирург делать операцию Мохову или Чикатило.

- Как вы справляетесь с хейтом, принимаете близко к сердцу?

- Я уже давно близко к сердцу не принимаю никого, кроме своих родных.

Напомним, на днях Ксения Собчак выпустила на своём YouTube-канале интервью с маньяком-педофилом Виктором Моховым, который в течение четырёх лет удерживал в подземном бункере и регулярно насиловал двух юных девочек. Этот фильм вызвал жаркие споры и поставил ребром два главных вопроса: нормально ли вообще давать слово нелюдю, словно народному артисту, и как можно платить ему за интервью. Правда, сама Собчак уверяет, что никаких денег Мохову не платила.