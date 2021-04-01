Владимир Познер прибыл в Грузию отмечать день рождения по американскому паспорту

Журналист Владимир Познер Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Свой 87-ой день рождения известный российский журналист Владимир Познер запомнит надолго. Вечеринка, не успев начаться, была прервана толпой митингующих у ресторана. Собравшиеся даже добрались до электросчетчика и отрубили свет во всем здании. А после продолжили настоящий антироссийский митинг со стычками с полицией. Познер и его гости разъезжались по отелям в сопровождении силовиков. Однако, русофобски настроенные активисты пришли и к отелю, где остановился телеведущий. Забросали здание яйцами и потребовали немедленно «выгнать предателя».

Грузинские оппозиционные СМИ о визите Познера стали писать еще накануне, за сутки до того, как его чартерный рейс приземлился в аэропорту Тбилиси. Откуда-то сторонники Саакашвили прознали о частном визите Владимира Владимировича и его намерении отметить здесь день рождения с размахом. Чем же не угодил грузинам Познер?

Оказывается, тем, что еще 11 лет назад в интервью литовскому телеканалу, в котором он рассуждал о геополитике, он не так высказался о ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Эти слова ему и припомнили сейчас, спустя столько лет.

- Во-первых, Грузия напала на Осетию, а не наоборот. Начали это не русские, - говорил тогда Познер. - Абхазия и Южная Осетия не стали частью РФ и никогда не станут. Я в Абхазии был много раз и могу сказать с полной уверенностью, что абхазы мечтали уйти из-под грузин. Потому что грузины называли их обезьянами, только что слезшими с дерева. Не очень приятно было быть абхазцем под грузинами. Это было военное вторжение со стороны Грузии, в результате чего Грузия потеряла Абхазию навсегда. Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии. И конечно, в этом смысле Саакашвили сильно «помог» своей стране. Но он человек, скажем так, странный.

Это старое видео облетело все соцсети. Большой сюжет, посвященный приезду Познера в Грузию, выпустила еще днем журналистка Елена Хаштария. Выпускница МГИМО, создавшая недавно политическое объединение «Дроа» («Настало время»).

«Вот что говорит Владимир Познер, путинский раб. Завтра он приедет в Грузию на свой день рождения. Очевидно, что им будут разрешены и предоставлены исключительные права на гульбу. При этом, когда пенсионер приезжает из Гали (город в Абхазии — ред.) получать пенсию, его бросают в карантин на 5 дней. Нельзя допускать въезда в государство человека, произносившего такие слова, если у нас есть самоуважение», - заявила она. Мысль поддержали еще ряд телеканалов и оппозиционных лидеров.

Под этим и другими роликами в соцсетях тут же появились сотни комментариев. От оскорбляющих в адрес Познера и России до «Вы, рабы Америки! Хватит портить отношения с Россией!».

Так или иначе, но уже в аэропорту Познера встречала толпа журналистов, которые стали требовать от Владимира Владимировича объяснений за те слова. Он ответил, что возможно и сказал когда-то нечто подобное, но сейчас о политике говорить не собирается.

«Я уже третий год отмечаю свой день рождения в Тбилиси. Я приехал не говорить о политике, а отметить свой день рождения», — цитируют Познера грузинские СМИ.

Такой ответ не удовлетворил разъяренную толпу. И вечером у ресторана, где собрались гости Познера, случился настоящий русофобский митинг. С политическими лозунгами и требованием выгнать Познера из Грузии. Также в месту проведения вечеринки были вызваны сотрудники Инспекции труда. В итоге ресторан оштрафовали на 10 000 лари (230 000 рублей) за нарушений комендантского часа — все заведения должны быть закрыты с 21:00 до 5:00. Инспекторы пообещали выписать штрафы и гостям.

Оправдываться пришлось и грузинскому Министерству внутренних дел, так как по мнении оппозиционно настроенных, Познера вообще не должны были впускать в страну, ведь он нарушил «Закон об оккупации», посетив Абхазию. «Телеведущий Владимир Познер, прибывший в Тбилиси, является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей», - заявила пресс-служба МИД.

Однако, митингующие не разошлись. Точнее разошлись в другом смысле — их становилось все больше, и толпа переместилась к отелю Rooms, где остановился и сам Познер, и его гости. Там акция протеста продолжилась. А лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили пообещал журналистам, что по домам никто не собирается: «Мы не планируем расходиться и будем здесь до тех пор, пока те, кто не считает Абхазию частью Грузии, не покинут нашу страну. Пройдут непрерывные акции». Все тут же стали вспоминать и депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который летом 2019 сел не в то кресло в парламенте Грузии. Напомним, что тогда разгорелся скандал, приведший к тому, что прямое авиасообщение между нашими странами было прервано. Его так и не восстановили по сей день.

Также грузинские СМИ заявляют, что организатором дня рождения Владимира Познера стала его давняя и близкая приятельница, певица и светская львица Миранда Мирианашвили. Родом из Тбилиси, Миранда живет в Москве, замужем за бизнесменом Леонидом Огаревым. Пара водит дружбу не только с Познером, но и Леонидом Парфеновым, Ксенией Собчак и другими российскими знаменитостями. Миранда даже пела на свадьбе Ксении с Константином Богомоловым. Возможно, кто-то из звездных друзей так же был в этом ресторане в Тбилиси на дне рождении Познера. Однако упоминаний об этом нигде нет.

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До Владимира Познера я дозвонился только с третьего раза - уже после полуночи. Точнее, с третьего своего телефона. Звонки с двух предыдущих Владимир Владимирович “не брал”. Или просто нажимал: «Занято!». Откликнулся, возможно, потому, что увидел в определителе знакомый номер (подробности)