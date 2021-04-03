Главное, что происходит вокруг матча Ростов - Спартак: прямая трансляция и последние новости

"Спартак" проведет поединок в Ростове-на-Дону. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в воскресенье, 4 апреля, на стадионе "Ростов-Арена" будет сыгран главный матч 25 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Ростов" Валерия Карпина примет на своем поле "Спартак", который всеми силами пытается нагнать "Зенит" в топе турнирной таблице РФПЛ. Что ожидают от поединка в донской столице? Очень многого. Благо что у матча Ростов - Спартак крайне богатая история взаимоотношений.

За несколько дней до поединка было официально объявлено - на матч продали все билеты. Все было сделано с учетом коронавирусных ограничений. Но! Спустя сутки вместимость "Ростов-Арены" на игре со "Спартаком" увеличили с 50% до 75%.

Джордан Ларссон - один из лучших форвардов РПЛ сезона. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И те люди, что не успели взять билетов, получили шанс попасть на игру. К тому времени интерес к поединку уже подогревался со всех сторон. "Ростов" выложил очень атмосферный видеоанонс в стиле сериала "Острые козырьки". "Спартак" не остался в долгу, дав ответ в Твиттере.

Матч Ростов - Спартак будет сыгран вечером 4 апреля 2021 года. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Сайт KP.RU будет отслеживать главные события вокруг центральной встречи 25 тура чемпионата России в РФПЛ.

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