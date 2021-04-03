Фанатская поддержка, родные стены, судейский беспредел: пандемия помогла ученым понять, в чем эффект домашнего поля в футболе

Пандемия помогла ученым понять, в чем эффект домашнего поля в футболе Фото: REUTERS

Каждый болельщик знает, что дома любая команда играет сильнее, чем на выезде. Это спортивная аксиома. Считалось, что феномен своего поля создают болельщики, которые кричат, свистят, поют и тем самым вдохновляют свою команду и морально уничтожают соперников. Однако проверить на практике это предположение было невозможно, до тех пор пока пандемия не предоставила ученым уникальный шанс - ведь теперь матчи ведущих футбольных чемпионатов проводятся без зрителей! И появилась возможность сравнить: как играют команды на пустых стадионах и как в обычных условиях, когда в секторах беснуются фанаты.

Этим и занялись ученые Немецкого спортивного университета в Кельне (Германия) под руководством Фабиана Вундерлиха. Исследователи собирались изучить статистику 10 лучших чемпионатов Европы (топ-10 определялся по клубному коэффициенту УЕФА в сезоне 2018/19). Однако несколько стран пришлось исключить: во Франции и Бельгии чемпионаты были прекращены, в России зрителей частично допускали на трибуны и т.д. Таким образом в исследовании остались национальные чемпионаты шести стран: Испании, Англии, Италии, Германии, Португалии и Турции. Ученые проанализировали статистику более чем 40 тысяч матчей: 1006 из них были сыграны без зрителей, а 36 882 проводились в старые добрые времена - при полных трибунах. Сравнивалось несколько показателей, которые в ходе игры демонстрировали хозяева и гости:

- общее число ударов по воротам

- количество ударов в створ ворот

- количество забитых голов

- количество набранных очков

- общее количество нарушений

- число полученных желтых карточек

- число полученных красных карточек

Вопли фанатов не влияют на результат....

- Мы увидели удивительную картину, - рассказал Фабиан Вундерлих. - Оказалось, что отсутствие зрителей почти никак не сказалось на доминировании хозяев поля. Количество забитых голов и набранных очков немного уменьшилось, но это изменение не было статистически значимым. До пандемии хозяева из 100 матчей выигрывали 45, проигрывали 28 и еще 27 игр заканчивались вничью. Теперь болельщиков на трибунах нет, но эффект своего поля по прежнему оказывает мощное влияние результат: из 100 матчей хозяева побеждают в 43, еще 32 поединков проигрывают и 25 игр сводят вничью.

Таким образом, теория о том, что эффект своего поля создают зрители на трибунах не получила подтверждение. Что очень обидно. Потому что именно пандемия наглядно продемонстрировала, что футбол делают не звезды на поле, а именно болельщики. Без них даже игра “Ливерпуля” или “Барселоны” превращается в тошнотворное и скучное мероприятие. Вроде никому ненужного, но обязательного отчетно-перевыборного комсомольского собрания, если, конечно, вы помните те далекие времена.

Однако, если результат матча от футбольной торсиды практически не зависит, то это не значит, что можно отложить в сторону вувузелу, барабан и перестать орать глубокомысленные кричалки вроде “Если “Ротор” не команда, значит Волга не река!” Потому что есть люди, которые трепещут при виде стройных рядов фанатов на трибуне - это судьи!

...но оказывают психологический прессинг на судей!

Исследование продемонстрировало, что поведение фанатов оказывает на арбитров сильнейшее психологическое давление. Обычно судьи прощают хозяевам гораздо больше вольностей, чем гостям. До пандемии в матчах со зрителями хозяева в среднем получали в среднем 1,89 желтых карточек за матч, гости - 2,20. Когда стадионы опустели, картина кардинально изменилась - уже хозяева стали получать “горчичников” больше, чем визитеры (2,21 карточка за игру против 2,06 у гостей). Такая же картина и по красным карточкам.

- Мы обнаружили, что судейская предвзятость реально существует, - уверен Фабиан Вундерлих. - И она формируется под воздействием трибун. Мы полагаем, что степень шума и негодования болельщиков судьи подсознательно используют для оценки тяжести нарушения правил, поэтому жестче реагируют на нарушение правил со стороны гостей. Но почему судейская предвзятость имеет ограниченный эффект? Дело в том, что единственный вид наказания, который может кардинально повлиять на ход игры, это красные карточки (назначаемые арбитром пенальти ученые в свою модель не включали - Ред). А красных карточек в матче бывает не очень много.

До пандемии хозяева получали в среднем 0,09 красных карточек за игру, гости - 0,12. Сейчас хозяева получают 0,12 красных карточек за матч, выездная команда - 0,11. Соответственно и повышение “честности” судейства на результат влияет в гомеопатических дозах.

Любопытно, что пандемия сделала футбол скучнее даже с математической точки зрения. Потому что пострадал самый главный показатель зрелищности - количество ударов по воротам. Но ученые это связывают с тем, что раньше игроки под влиянием домашних трибун чаще решались бить по воротам из плохой позиции. Теперь же, когда на стадионе пусто, футболисты стараются избегать авантюрных решений. Поэтому мы смотрим предельно прагматичный футбол - какая же это гадость!

Фактор своего поля у футболистов в голове?

Остается главный вопрос: на чем же зиждется тогда феномен преимущества своего поля, раз болельщики оказались не при делах? Немецкие эксперты выдвигают несколько гипотез:

- возможно хозяева получают фору, поскольку гости приезжают на игру уставшими после перелета или переезда. Расчеты показали, что километраж, который команда набирает по дороге на выездную игру, и количество пересеченных часовых поясов влияют на результат матча. Хотя эта зависимость и небольшая.

- не исключено, что в дело вмешивается фактор защиты своей территории, который закрепился в рефлексах у человека за время эволюции. Эксперименты показали, что перед домашними матчами у футболистов выше уровень тестостерона в крови, чем перед играми в гостях.

- гости могут чувствовать психологический дискомфорт, потому что готовятся к матчу в незнакомых условиях, не привыкли к чужому стадиону и игровому полю.

- наконец, есть версия, что на самом деле феномен своего поля находится… у футболистов в голове. В доковидную эпоху болельщики действительно воодушевляли спортсменов выкладываться на домашнем поле до конца. На миру, как говорится, и смерть красна. Сейчас трибуны опустели, но остался психологический эффект повышенных ожиданий от результата домашней игры, а отсюда вытекал выбор соответствующей тактики на матч. Поэтому, даже когда физических причин для существования эффекта домашнего поля уже нет (болельщиков не пускают на игры), этот фактор по инерции еще будет работать некоторое время.