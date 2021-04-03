Горячая разведенка: Сочные формы Ким Кардашьян едва поместились в крошечном бикини

Ким Кардашьян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ким Кардашьян – не из тех женщин, кто будет убиваться из-за развода с мужем. Предоставив судебный процесс своим адвокатам, 40-летняя модель улетела подальше от проблем в теплые края. Звезда реалити-шоу проводит время на экзотическом курорте вместе с детьми. И, конечно, не устает публиковать в Инстаграме отпускные снимки в бикини.

Чем больше пресса обсуждает ее развод с Канье Уэстом, тем откровеннее становятся купальники Ким. Горячая разведенка, похоже, ничуть не страдает из-за разрыва с супругом. И уже готовит себе «запасной аэродром», хвастаясь аппетитными формами на пляже и у бассейна. На последних фото модель позирует в микробикини, в котором едва уместились ее сочные прелести. Ким томно смотрит в камеру, демонстрируя роскошную грудь и пышные бедра.

40-летняя модель улетела подальше от проблем в теплые края. Фото: Инстаграм.

На развод с рэпером Канье Уэстом Кардашьян подала месяц назад. Теперь в звездном семействе кипят нешуточные страсти. 43-летний музыкант решил прекратить всяческое общение с бывшей женой. Канье сменил номера телефонов и сказал Ким, что она может связаться с ним только через его телохранителей.

Как сообщает издание Page Six, несмотря на полный разрыв с женой, Уэст по-прежнему проводит много времени с детьми. Их у пары четверо: 7-летняя Норт, 5-летний Сейнт, двухлетняя Чикаго и годовалый Псалм. Норт и Сейнта Ким родила сама, а Чикаго и Псалм появились на свет благодаря услугам суррогатных матерей. К слову, воевать с мужем за детей Ким не собирается. В судебном заявлении она просит о совместной опеке над детьми, так что ребята смогут проводить половину времени с матерью, и половину – с отцом.

. На последних фото модель позирует в микробикини, в котором едва уместились ее сочные прелести. Фото: Инстаграм.

Ким и Канье поженились в мае 2014 года в Италии после того, как у них уже появилась старшая дочка Норт. Оба супруга владеют внушительным состоянием. Но поскольку перед свадьбой они заключили брачный контракт, каждый останется при своем имуществе и денежных активах. По версии Forbes, Канье Уэст - самый богатый музыкант планеты: на его счетах лежат 1,3 миллиарда долларов. Значительную часть состояния рэпер заработал благодаря своему модному бренду Yeezy и сотрудничеству с Adidas. Так, выпущенные накануне на рынок новые кроссовки-«хинкали» Yeezy (так их окрестили из-за сходства обуви с национальным грузинским блюдом) в интернет-магазинах раскупили за считанные минуты. И хотя официальная цена кроссовок – 200 долларов, на вторичном рынке их теперь продают по 900 долларов за пару.

Ким также финансово успешна – ее состояние тоже приближается к миллиарду долларов (Forbes оценивает его в 900 миллионов). Она зарабатывает на продаже косметики, нижнего белья и рекламе в соцсетях.

Супруги уже почти год не живут вместе. Главная причина развода - психическое заболевание музыканта, страдающего от биполярного расстройства.