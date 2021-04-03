Медсестра, играющая с заболевшим COVID-19 ребенком, стала символом Италии

Фотографию, на которой 42-летняя медсестра из итальянской детской больницы в Анконе играет с семимесячным мальчиком по имени Маттео, сделали ее коллеги. Фото: facebook.com

Фотографию, на которой 42-летняя медсестра из итальянской детской больницы в Анконе играет с семимесячным мальчиком по имени Маттео, сделали ее коллеги. Дабы отправить снимок маме мальчика и успокоить ее - мол, с ребёнком все хорошо.

Маленький Маттео попал в больницу с режущими болями в животе. Ребенок плакал навзрыд несколько часов подряд. Перед тем, как назначить лечение, врачи взяли обязательный в нынешних условиях анализ на COVID-19. Он оказался положительным. Малыша изолировали без мамы, передает France Info.

Снимок, на котором медсестра по имени Катя в защитном костюме заботливо обнимает мальчика на больничной койке в окружении капельниц и медицинских приборов, разошелся по соцсетям. Подписчики со всего мира стали отправлять комментарии, в которых поддерживали Катю и всех врачей за их труд. Фотография Кати и Маттео стала символом нежности и безграничной самоотдачи.

- Конечно, на фото мы видим меня, но это мог быть кто-нибудь из моих коллег, - говорит Катя. - Малыш просто не хотел спать и хотел играть, поэтому я попыталась его развлечь.

Медсестра скромно говорит, что она вовсе никакой и не герой.

- Сейчас труд медработников воспринимается во многом как само собой разумеющееся. – рассуждают коллеги медсестры. - Но глядя на фото, понимаешь, что главное в борьбе с тяжелой болезнью - все-таки человечность и доброе сердце.

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