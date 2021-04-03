Александр Мостовой прокомментировал слухи о возвращении Валерия Карпина в «Спартак»

Валерий Карпин может возглавить московский "Спартак" после ухода Тедеско. Фото: Иван МАКЕЕВ

Московский «Спартак», идущий на второй строчке турнирной таблицы в Российской Премьер-Лиги, готовится к матчу с «Ростовом». До перерыва на матчи сборных красно-белые взяли неплохо темп обыграв «Динамо», и нанеся «Уралу» и «Краснодару». Но с «Ростовом», наверняка, будет не так просто. А в этот раз подоплёк у этой встречи несколько больше, чем обычно. Главный тренер москвичей Доменико Тедеско объявил о своём уходе из клуба по окончанию сезона. По слухам, один из главных кандидатов на его место — Валерий Карпин, который сейчас возглавляет «Ростов».

Экс-спартаковец и бывший одноклубник Карпина по «Сельте» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Комсомолки» рассказал, стоит ли ждать Валерия Карпина у руля «Спартака», который когда-то он уже успел потренировать. Также «Царь» дал прогноз на игру «Спартака» с «Ростовом».

— «Ростов» не только для «Спартака» непростой соперник. Они тоже претендуют на попадание в Европу, как и многие команды на сегодня. Здесь стоит ждать бескомпромиссной игры. И «Спартаку» нужна победа, и «Ростову» нельзя терять очки больше, и так уже много потеряно. Сейчас они отдыхали, готовились. У обоих немного было игроков в сборной. В «Спартак» пришёл Промес, завёл команду, но сейчас был перерыв. Я не знаю, кто как готовится и как давать прогноз к этому матчу. Прогноз даёшь тогда, когда видишь. А тут полторы недели никого не видел. Можно сказать, что скорее всего будет ничья или «Спартак» выиграет в один мяч. Но кто знал, что «Ахмат» обыграет «Краснодар»? Только тот, кто болел чем-то, может быть, — сказал kp.ru Александр Мостовой.

Ветеран «Спартака» так же заявил, что Доменико Тедеско не стоит уговаривать остаться в команде.

— Я даже не хочу говорить на тему, что Тедеско может остаться. Он сказал, что уходит — он должен уйти. Всё, вопрос закончен. Но я ещё после того интервью, когда он плакал и говорил, что его оскорбили, сказал, что это хитрый ход. Он сам всех оскорблял на протяжении года — ничего, а тут сам заговорил. Это хитрый ход, мы всё это видели. Я 30 лет в футболе, кого я только не видел, поверьте мне. Если мужик, значит должен уйти.

Кроме того, Мостовой дал понять, что не верит в приход Карпина на пост главного тренера «Спартака».

- Может ли прийти на его место Карпин? Зачем возвращаться второй или уже третий раз? Тем более после того нашумевшего интервью, когда Федун сказал, что Карпин — сбитый лётчик. Окреп ли он в «Ростове»? А чё он делал? Работает, тренирует, как и все остальные. Зачем его ожидать на месте тренера «Спартака»? «Спартак» выиграл чемпионат с Каррерой, а не с Карпиным. Давайте Карреру тогда вернём. Логично было бы так, да? Смешно, — подвёл итог Мостовой.

Матч 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак» пройдёт 4 апреля. Начало встречи — 19:00.