Матч «Динамо» - «Спартак» доказал: российский футбол спасут иностранные тренеры

Игрок "Спартака" Виктор Мозес радуется забитому голу. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Матч «Динамо» - «Спартак» получился таким, каким должно быть настоящее дерби. Хорошие скорости, жесткие подкаты, постоянное вмешательство ВАР, перекладина, спасение голкиперов, куча моментов с обоих сторон и волевая победа гостей – 2:1. И такое яркое зрелище получилось во многом потому, что у и той и у другой команды иностранные тренеры. С «Динамо» работает Сандро Шварц, «Спартаком» из VIP-ложи руководит Доменико Тедеско. Может благодаря этому получился настоящий футбол.

«Спартак» с самого начала пытался давить. «Динамо», обороняясь, мечтало о быстрых контратаках. И одна из них завершилась не совсем логичным голом – защитник гостей Маслов, прерывая на 18-й минуте прострел, зачем-то срезал мяч в свои ворота. Команда Тедеско не рассыпалась, увеличила давление и один из самых активных в составе красно-белых Александр Соболев выдал классный разрезающий пас на Мозеса, и тот сравнял счет – 1:1.

А второй тайм и вовсе превратился в триллер. ВАР поймал динамовца Скопинцева на том, что мяч от его колена срикошетил в руку, и получилось пенальти. Его реализовал все тот же Соболев – 2:1. А оставшиеся полчаса команды посвятили тому, чтобы по полной разогреть зрителей. Голевые моменты были на любой вкус. Вот Варела бьет с острого угла, но в пустые ворота – Максименко чудом отбивает мяч коленом. Понсе наносит удар в падении с лета – теперь уже Шунин спасает свою команду. Все тот же Понсе разворачивается и отправляет мяч в крестовину!..

Но если бы хоть одной из команд руководили бы российские тренеры, велика вероятность, что все свелось бы к унылой концовке, с кучей фолов и затяжек времени.

Здорово, если такое веселье продолжится и через три дня. После того, как ЦСКА проиграл в Туле, именно «Спартак» отвечает за интригу в РПЛ. А следующий тур российской Премьер-лиги обещает стать ключевым во всем чемпионате. 17 марта разъяренные неудачей армейцы встречаются с лидирующим «Зенитом», а команда Тедеско принимает «Урал». Так что шансы на боевую концовку чемпионата очень высоки.

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