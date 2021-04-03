Александр Мостовой о провалах главного тренера "Краснодара": Человек, который даже в футбол не играл

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев. Фото: EPA/Yuri Kochetkov/ТАСС

«Краснодар» продолжает падение по турнирной таблице РПЛ. В след за крупным поражением от «Спартака», команда проиграла в домашнем матче грозненскому «Ахмату» — 0:5. После Лиги чемпионов и Лиги Европы, 10-е место чемпионата России смотрится, как провал. Его чаще всего связывают с фигурой главного тренера — Мурада Мусаева. При всех неудачах, ожидаемого объявления об отставке со стороны тренера так и не поступает.

Бывший футболист сборной России, «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой раскритиковал в интервью kp.ru главного тренера «быков» Мурада Мусаева и объяснил, почему тот не торопится уходить.

— Почему не уходит Мусаев? А кто уйдёт? У нас кто-нибудь из тренеров сам когда-то уходил? Никогда в жизни. Это же сладкие места. Кто такой Мусаев, кто это? Никто не знает кто это, а работает уже сколько лет. У него даже соответствующей лицензии не было, этой бумажке, которая даёт право сидеть на лавке. Хотя у нас есть такие случаи, когда тренируют без лицензии и ничего страшного.

О том, что Мусаев пора уходить, я говорил уже полгода назад. Ситуация схожая с нашей молодёжкой. Проиграли одним, проиграли вторым — вылетели. А Галактионов говорит, что мы впервые за десять лет вышли на чемпионат Европы. Стыдно должно быть, что мы с такими деньгами в первый раз за десять лет туда вышли. Он оправдывается, а должен был выйти и сказать: «Извините, я провалился, ухожу». Но никто не уходит, также как и Мусаев. Он уже десять раз должен был уйти, но он не уйдёт. Смысл? И я бы, наверное, не ушёл тоже. Хотя, ушёл бы. В «Краснодаре» сейчас очередь будет. Все будут кричать: «Возьмите меня, возьмите меня!», — сказал Мостовой kp.ru.

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий, кажется, тоже не торопится убирать Мусаева с поста главного тренера, несмотря на то, что команда показывает неудовлетворительные результаты в совокупности с плохим качеством игры. Александр Мостовой предположил, почему Галицкий не спешит трогать Мусаева.

— А что Галицкому спешить? Галицкому удобен этот человек. Может, он родственник какой-то, никто же не знает. Деньги ? Да, многое упирается в деньги. Но почему Мусаев сам не может сказать, что уходит, и всё? Почему нельзя это сделать? Это по крайней мере честно. Когда у тебя в команде десять иностранцев, а тренер - человек, который даже в футбол не играл, это смешно. Так что стоит ли ждать отставку Мусаева надо у Галицкого спросить.