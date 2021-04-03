В Иордании пресечена попытка государственного переворота

Сын бывшего короля Иордании Хамза бин Хусейн (в центре). Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иорданские власти задержали сына бывшего короля Иордании, бывшего наследного принца Хамзу бин Хусейна. Ему предъявили обвинения в попытках подорвать стабильность в стране.

Согласно опубликованной The Washington Post информации, вместе с главным подозреваемым задержаны еще 20 человек, в основном, высокопоставленные чиновники и военные. Всех их подозревают в организации заговора с целью смещения с трона короля Абдаллы.

Власти королевства подтвердили факт арестов, заявив, что они связаны «с вопросами безопасности государства». При этом они не сообщают подробности и не упоминают никаких имен.

На условиях анонимности иорданские чиновники сообщают, что речь идет действительно о заговоре, «в котором замешан один член королевской семьи и некие люди за пределами страны». Они также подтверждают информацию о том, что следствие ширится, и новые аресты будут произведены в самое ближайшее время.

Глава иорданского Объединенного комитета начальников штабов генерал Юсеф Хунейти выступил с заявлением, согласно которому принц Хамза бин Хусейн не был задержан, но расследование попытки госпереворота продолжается.