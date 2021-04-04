Судить Била: Липовые номера, 400 штрафов за превышение скорости, несостоявшийся арест и другие приключения блогера

Блогер прославился драками с охранниками и ограблениями на улице Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Итак, известный российский пранкер и видеоблогер Эдвард Бил (4,3 млн подписчиков в YouTube) стал участников большого ДТП с пострадавшими в центре Москвы. 1 апреля синий «Ауди» Била ехал по Садовому кольцу на большой скорости. В какой-то момент машина выехала на встречку и столкнулась лоб в лоб с еще четырьмя авто. Чудом обошлось без погибших, но одну из пострадавших - 40-летнюю Марию Артемову - госпитализировали с тяжелыми травмами. Адвокат сообщил, что женщина в коме.

После аварии блогера задержали. 3 апреля его привезли в суд. Предполагали, что молодого человека арестуют на два месяца. Но судья избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий - это значит, что до 1 июня Эдвард должен находиться в своей квартире с 20:00 до 8:00. Также ему запрещено пользоваться мобильной связью, интернетом, и посещать массовые мероприятия.

При этом Департамент транспорта Москвы сообщил, что Эдвард Бил с января ездил на машине с поддельными номерами (купил автомобиль, но не поставил на учет и повесил «левые» номера), за эти три месяца его «Ауди» более 400 раз превысил скорость. Штрафы, естественно, никто не оплатил. При этом сама машина блогера (модель RS6) стоит в салонах, в зависимости от комплектации, до 10 млн рублей.

В общем, общественность, негодует. В соцсетях озвучиваются конспирологические версии, что блогера пытаются отмазать. Вопросом много!

Что с этим делом не так, мы разбирались с известным адвокатом, вице-президентом Движения автомобилистов России Леонидом Ольшанским.

За рулем синей Audi, которая вылетела на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen на Новинском бульваре в центре Москвы, находился, по предварительной информации, блогер Эдвард Бил. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

1. Ездил с липовыми номерами

- Если бы не ДТП, блогер был бы одним из тысяч московских автомобилистов, которые используют липовые автомобильные номера, - рассуждает эксперт.

- Но как это возможно? Нам же сказали, что на машине 400 штрафов. Если это злостный нарушитель, почему эту «Ауди» сотрудники ГИБДД не выловили еще до аварии? - на камерах же она постоянно «светилась».

- Подождите. Давайте разбираться. Кто получает штраф? Владелец машины, а не тот человек, который был за рулем. Если номер на ней висит фальшивый, то в системе учета автомобилей и владельца такого нет. И штрафы отсылать некому. Получается, что во-первых крайне сложно будет доказать в суде, что за рулем машины все эти 400 раз сидел именно блогер Эдвард Бил. А во-вторых, обычно такие люди ездят до момента, пока их на дороге палкой не остановят сотрудники ГИБДД. Вот только тогда становится понятно, что на авто висит липовый номер, а документов у водителя нет. И то это довольно пустяшная статья административного кодекса - штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав до трех месяцев. Ловят машины с помощью камер в оперативном режиме только если они оказываются в розыске. А тут... Фактически это машина-невидимка. Например, в условном колхозе давным-давно сгорел грузовик и такой машины в базе больше не существует, но кто-то делает дубликат ее номера и вешает на крутой кроссовер. Вот так это и делается.

Эдвард Бил в суде во время избрания ему меры пресечения. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

2. Почему блогера не арестовали?

- Сейчас это общая тенденция в России - в СИЗО обычно отправляют лишь фигурантов дел по тяжким и особо тяжким статьям. Это убийства, грабежи, изнасилования. Статья блогера относится к преступлениям с формулировкой «по неосторожности». То есть, одно дело, если киллер купил винтовку, сел на чердаке, увидел условного Ивана Иванова и застрелил его. А тут никто не сможет доказать, что у водителя был умысел устроить аварию и покалечить людей. «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью» - это до 2 лет лишения свободы. Так что судья выбрал меру пресечения вполне объективно, по тяжести.

- А то, что на блогере 400 неоплаченных штрафов за превышение скорости - это не отягчающие обстоятельства?

- Повторюсь, никто не сможет доказать, что все 400 раз за рулем указанной машины сидел именно блогер. А во-вторых, он же сразу признал, что во время аварии 1 апреля за рулем сидел он, что он раскаивается, и что готов выплатить компенсацию пострадавшей женщине. Это смягчающие обстоятельства.

- В стратегии блогера явно учтены все ошибки Михаила Ефремова?

- Да, тут никто не говорит, что за рулем сидели инопланетяне. Здесь, скорее, правильнее было валить все на некую техническую причину. Отказали тормоза. Кочка. Руль заело. Собственно, об этом сейчас и идет речь - блогер сказал, что его на дороге подрезала другая машина.

3. Почему после резонансных ДТП на Садовом кольце не сделают отбойник, разделяющий потоки?

- Чтобы поставить отбойник, одного резонансного ДТП мало, - говорит Леонид Ольшанский. - Нужна статистика, которая бы доказывала, что это реальная проблема. Авария с участием Ефремова была неподалеку, но все-таки в другом месте. В любом случае лично я вижу, что отбойники сейчас появляются на многих дорогах и установить их для городских властей не проблема. С инициативой может выступить, например, муниципальный депутат района Арбат, на территории которого произошла эта авария. Он может написать в Департамент транспорта: мол, у нас в таком-то месте постоянно бьются машины, просим установить отбойник. Если все это подтверждается статистикой - вопрос рассмотрят.

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