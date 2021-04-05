Пациент сказал «Спасибо»: Как врачи в пылающем кардиоцентре Благовещенска совершили русский подвиг

Пожар в больнице тушили 2,5 часа. Фото: прокуратура Амурской области

Придя в пятницу, 2 апреля на работу, врачи и медсестры Благовещенского кардиологического центра и представить не могли, что к вечеру о них будет знать вся страна. Что они станут героями, которые провели сложнейшую операцию в полыхающей огнем больнице.

Утром, пока одни медики собирались домой после ночного дежурства, другие допивая утренний кофе обсуждали планы на ближайшие выходные. Рабочий день начался как обычно с планерки, после была конференция, а далее операция. Если бы кто-то сказал врачам, что буквально через несколько часов больница будет гореть, а они в это время будут проводить операцию на открытом сердце, наверное, решили бы, что такое может произойти в кино, но не в реальной жизни.

Пока медики занимались своими обычными делами, делали обходы, ставили уколы, меряли температуру, двое пациентов волновались перед запланированными операциями. Тогда они еще не знали, что в этот день они дважды окажутся на волоске от смерти, что врачи дважды спасут им жизни. И что 2 апреля они будут считать своим вторым днем рождения.

НЕ ПОВЕРИЛИ, КОГДА МЕДСЕСТРА СКАЗАЛА: «МЫ ГОРИМ»

Когда загорелась крыша хирургического корпуса в больнице проходили две операции. Одна из них - сложная, на открытом сердце, мужчине проводили коронарное шунтирование. Хирурги вскрыли пациенту грудную клетку и готовились остановить сердце – ведь по-другому кровоток, с которым у человека были серьезные проблемы было не наладить. А в это время над больницей поднимались клубы дыма, вокруг клиники собирались зеваки, а люди в белых халатах выводили во двор пациентов.

- Как вы узнали, что больница горит?

- Медсестра сказала. Но сперва мы ей не поверили, так как она любит над всеми подшучивать. Мы приступили к основному этапу операции, который проводится на открытом сердце. Медсестра пошла за анализами - во время подобных операций вводится препарат, чтобы кровь не свертывалась, и нужно контролировать этот процесс, брать анализы каждые 15-20 минут, - рассказал «Комсомольской правде» врач-перфузиолог Георгий Кондратов. - Она вернулась и говорит: «Мы горим». Потом дымком потянуло. Я в окно высунулся: вижу - «пожарка», наклонился - увидел, что идет черный дым. Тогда и понял, что, правда, горим. Но варианта останавливаться не было. В каждой операции есть точка невозврата, и когда мы приступили к этапу работы на открытом сердце, мы эту точку прошли.

МЕДИКИ ОТКАЗАЛИСЬ ПОКИДАТЬ ОПЕРАЦИОННУЮ

В это время пожар начал разгораться еще сильнее, здание полыхало с большей силой, во всю шла эвакуация персонала и пациентов. И только одна медицинская бригада продолжала оставаться в операционной.

Спасатели несколько раз торопили врачей, беспокоясь об их безопасности и спеша вывести из горящего здания, так как перегородки и балки в любой момент могли обрушиться. Кардиохирургический центр находится в историческом здании с деревянными перекрытиями, и в тот момент никто не знал, выдержит ли второй этаж, если на него обрушится кровля. Доктора об этой опасности знали, но продолжали работать без спешки.

- Во время основного этапа операции кардиохирурги работают с микроскопами с увеличением в четыре-шесть раз, нить у них тоньше человеческого волоса. Тут важна предельная точность и спокойствие, - подчеркнул врач.

- Вы не боялись в этот момент? Понимали же, чем это все может грозить.

- Во время операции боязнь была не за себя, а за свою семью в случае худшего варианта развития событий, - признается Георгий Филиппович. - Но нам пришлось собраться, перешагнуть через себя и продолжать работать. Это была сложнейшая кардиохирургическая операция, останови мы операцию, пациент бы погиб на столе.

Врачей-героев наградят.

ПОЖАР ТУШИЛИ 2,5 ЧАСА

Поняв, что брига медиков не собирается покидать больницу, пожарные делали все возможное, чтобы в операционную не попали едкий дым, огонь и вода. Если бы нарушилась стерильность помещений, все риски были бы напрасны. Медики в это время с профессиональным хладнокровием выполняли свою работу, предусмотрительно законопатив щели в дверных проемах простынями.

Эвакуировать врачей и больного пожарные были готовы в любую секунду. Для этого специально держали свободными возможные пути эвакуации, заранее приготовили оборудование для перевозки пациента и для защиты легких и глаз от дыма.

На то, чтобы закончить операцию, потребовалось около двух часов с начала пожара. Пациенту наладили кровоток, «запустили» сердце и эвакуировали в Амурскую областную клиническую больницу.

Пожар тушили 2,5 часа, ему присвоили наивысшею степень сложности. К счастью, обошлось без жертв. По данным медиков, ни у одного из пациентов кардиохирургии Благовещенска не было замечено ухудшения состояния, сотрудники тоже не пострадали. В общей сложности пожарные эвакуировали 128 человек, из них 67 пациентов.

ПРОСНУВШИСЬ, ПАЦИЕНТ СКАЗАЛ: «СПАСИБО»

- Что вы сделали сразу после операции?

- Съездил домой, взял чистую робу - старая пропахла дымом. Потом вернулся на дежурство, помогал вести двух пациентов из кардиохирургической клиники в палате реанимации. Времени думать о произошедшем не было. Но около полуночи, когда появилось мгновение для передышки, я взял телефон и смог разглядеть фотографии с места пожара. Тогда пришло осознание, - вспоминает врач. - Я увидел снимки, деланные из детской областной больницы - там реально был виден весь тот ужас, что творился на крыше.

Всю ночь Георгий Кондратов дежурил с пациентом, который во время пожара находился на операционном столе. Несколько раз мужчина приходил в себя, но врач не стал рассказывать ему подробности, дал отдохнуть.

- Утром, когда пациент проснулся, я спросил: «Помните меня? Видите, что в другом медицинском учреждении находитесь?» Он, конечно, заметил, что палата, место другое. Хотел узнать, что случилось. Я ему показал кадры пожара, он выдохнул: «Да...» - а потом взял меня за руку, и сказал: «Спасибо».

Медсестры-герои.

НАГРАДЯТ 10 МЕДИКОВ

Сейчас врачей, работавших в операционной, планируют представить к награде. Соответствующее указание дал губернатор Приамурья Василий Орлов. Также благодарность медикам выразил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко:

- Врачи клиники кардиохирургии действовали четко и слаженно, сделали все, чтобы, несмотря на пожар, завершить операцию на открытом сердце и спасти пациента. От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации выражаю им благодарность, – заявил он.

- Медики заточены на то, чтобы спасать жизнь в любых условиях. Они сделали свое дело, спасли жизнь, за что им огромное спасибо, - прокомментировала решение врачей закончить операцию министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

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