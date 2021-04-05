Армия России строит вторые пути БАМа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Железнодорожники Минобороны России начали строительство вторых путей БАМа от Улака до Февральска длиной 340 километров. Она пройдет по территории Амурской области вдоль автодублера БАМа и разгрузит существующие пути, построенные в советские годы.

- На основании решения верховного главнокомандующего и министра обороны Сергея Шойгу, железнодорожные войска приступают к строительству второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. На строительстве участка БАМа от Улака до Февральска длиной 340 километров будут задействованы десять бригад железнодорожных войск, - сообщили в Минобороны России.

Старт работам дал заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков. Он лично прибыл в республику Хакасию, где проверил вопросы материально-технического обеспечения 5-ой отдельной Познанской Краснознаменной железнодорожной бригады. Замминистра осмотрел парк автомобильной и специальной техники, условия ее хранения, содержания и готовности к выполнению поставленных задач.

- Мы должны построить вторую ветку Байкало-Амурской магистрали, - заявил заместитель главы военного ведомства на встрече с журналистами.

И 5-го апреля 5-ая отдельная железнодорожная Познанская Краснознаменная бригада вышла на заданный участок.

Накануне, по поручению министра обороны России Дмитрий Булгаков вручил ее личному составу Полковую чашу (братину) Министерства обороны России отметив этим знаком воинской доблести (старинная армейская традиция возрождена С.Шойгу в 2018 г.) высокую боевую выучку, самоотверженный ратный труд при выполнении специальных задач по строительству железных дорог, ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф.

Напомним, проект тихоокеанской железной дороги обсуждался еще в конце 19-го века, но разведка местности началась в 1926 году, проект был готов к 1928 году, а строительство руками 150 тысяч заключенных ГУЛАГа развернулось в 1932-ом. Сто лет назад планы серьезно опережали возможности: дорогу мечтали довести до Чукотки, а под Беринговым проливом проложить тоннель на Аляску, чтобы получить дорогу в США. Но после Великой Отечественной войны от этого плана отказались. После войны на стройки стали привлекать гражданских строителей, железнодорожные войска. А в апреле 1974 года БАМ на 12 лет был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Самый сложный участок БАМа - Северомуйский тоннель был введен в эксплуатацию в 2003 году.

Развитие БАМа даст рабочие места сегодня и будет актуально еще многие годы: дорога связывает труднодоступные регионы, помогает предпринимателями осваивать природные богатства и ресурсы, которые перед Великой Отечественной войной дали необходимый толчок индустриализации страны. Чтобы заставить БАМ работать сегодня на полную мощность часть путей необходимо реконструировать, увеличить их пропускную способность.