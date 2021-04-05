Зачем Россия вновь бросает силы на БАМ: главное о возрождении легендарной стройки

Давненько в информационных сводках с такой интенсивностью, как сегодня, не мелькала знаменитая аббревиатура БАМ (Байкало-Амурская магистраль). Фото: Shutterstock

Давненько в информационных сводках с такой интенсивностью, как сегодня, не мелькала знаменитая аббревиатура БАМ (Байкало-Амурская магистраль). И снова на легендарную стройку века брошены Железнодорожные войска. Хотя точнее будет сказать уже не на стройку, а достройку уже существующей стальной ветки.

А главным "ньюсмейкером" тут стал замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

Он первым сообщил вот это:

- На основании решения Верховного главнокомандующего и министра обороны, Железнодорожные войска приступают к строительству вторых путей Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Все 10 наших бригад будут задействованы на строительстве участка от Улака до Февральска. Это 340 километров пути.

Подразделения Пятой отдельной бригады Железнодорожных войск 5 апреля приступают к работе.

Эта новость вызвала у читателей "КП" много вопросов. Отвечаем на самые важные.

1. Чем вызвана новая переброска желдорвойск на БАМ?

Модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года. Эту программу правительство РФ утвердило в марте 2019 года. Среди ее основных задач - повышение транспортной мобильности, расширение сети высокоскоростных магистралей, развитие скоростного движения и инфраструктуры, обновление парка подвижного состава. Но есть и очень важные экономические соображения.

Станция Улак - подъездной путь к Эльгинскому месторождению коксующегося угля. А станция Февральск (Дальневосточная железная дорога) расположена в направлении Огоджинского угольного месторождения. Ну а что касается Желдорвойск, то они за последние годы получили большой опыт решения своих специфических задач, - ЖДВ прокладывали стальные ветки и ремонтировали мосты в Абхазии, проложили большой участок желдорпути в обход Украины (Журавка-Миллерово). Тогда двухпутную обходную магистраль общей протяженностью 250 км Желдорвойска построили в 2016–2017 годах. Причем, это было сделано более чем на год раньше запланированного срока.

А 5-я бригада - одно из лучших формирований желдорвойск. Ее называют флагманом ЖДВ. Еще одна причина строительства 340-километровой трассы - чрезмерная

загруженность БАМа на ряде участков. Например, через станцию Тынду в сутки проходит около 2000 вагонов.

А это и скорость движения составов тормозит, и вызывает чрезмерное "давление" на полотно, которое тут и там приходится ремонтировать. Появление вторых (или параллельных) путей во многом снимет эти проблемы.

Кстати, от Улака до Февральска уже проложены рельсы. Речь идет о втором пути, потому что основная часть БАМа — одноколейная.

Модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года. Фото: Shutterstock

2. Бывший премьер-министр правительства России Егор Гайдар не очень лестно отзывался о БАМе. Он называл проект строительства Байкало-Амурской магистрали "экономически абсолютно бессмысленным". Мы снова наступаем на те же грабли?

Мнение Гайдара - не истина в последней инстанции. Не только он, но и другие экономисты критиковали БАМ и его дороговизну. Такие мнения высказываются порой и сегодня. Но есть факты, против которых, как говорится, не попрешь: несмотря на свою нерентабельность, Байкало-Амурская магистраль позволила вплотную подобраться к районам богатых природных залежей (золотой руды и других ценных металлов, бокситов и т.п.), добываемых в окрестностях БАМа. Магистраль дала толчок развитию ряда производств. Появились тысячи новых рабочих мест.

БАМ сегодня играет и значительную, скажем так, геополитическую роль, - он сшивает «стальными стёжками" наши необъятные российские пространства. А уж военное значение БАМа, наверное, и школьнику понятно. Иметь лишь одну тоненькую ветку железной дороги вблизи границы - опасно. Вторые пути на БАМе очень нужны. Это значительно увеличивает и убыстряет доставку экспортных грузов с запада на восток, где Транссиб уже явно не справляется. К тому же БАМ находится севернее, на значительном расстоянии от Транссиба, а значит, и от границы с Китаем, что с точки зрения возможных военных угроз очень оправданно. И еще, на территориях, где проложен БАМ, открыты богатые месторождения полезных ископаемых. Их добыча и транспортировка уже организована в дальневосточные порты. Именно недостроенность БАМа этому мешает. Железнодорожные войска Минобороны РФ и должны устранить эту проблему.

Так что БАМ имеет очень важное и военно-стратегическое значение, и народно-хозяйственное. Тут стоит вспомнить, в 2014 году, в день 40-летия принятия решения о строительстве магистрали, Путин говорил, что хотя сомнения в необходимости строительства БАМа действительно в своё время возникали, она является очень нужным для страны проектом, который будет развиваться и дальше. В середине двухтысячных годов стало очевидным, что БАМ в высшей степени востребован, но и его уже не хватает.

3. Россия возвращается к практике советского использования труда военных железнодорожников в гражданской экономике. А что "цивильной рабсилы" не хватает?

Потенциал армии для реализации крупных экономических проектов использовался не только при СССР, но и во времена царской России. Сложные транспортные проекты реализовывались в стране, как правило, с участием военно-дорожных инженерных подразделений. Такая практика складывается в РФ и в нынешнее время. И это объяснимо. Проекты в зоне БАМа показали экономический рост. По данным РЖД, погрузка экспортных грузов в направлении дальневосточных портов в 2020 году увеличилась на 7,3% по сравнению с предыдущим годом.

Кстати, помощь Железнодорожных войск востребована не только на БАМе. Как ранее сообщал их начальник - генерал-лейтенант Олег Косенков, только в 2020 году его подчиненные оказывали действенную помощь многим регионам. На 26 объектах, - от Калининграда до Камчатки, - был проведен "ускоренный разворот работ" по строительству антиковидных госпиталей. Железнодорожные войска участвовали в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, при разрушении железнодорожного моста через реку Кола в Мурманской области. При прокладке трубопровода в Республике Крым было выполнено 35 тыс. кв. м земляных работ.

До этого ЖДВ России быстро восстановили железнодорожные пути после войны в Чечне, а к 2008 году сумели обновить ЖД ветку Сочи–Сухуми. Сейчас идет строительство железной дороги на участке Кызыл–Курагино, к угольным месторождениям Тувы.

Среди ее основных задач - повышение транспортной мобильности, расширение сети высокоскоростных магистралей, развитие скоростного движения и инфраструктуры, обновление парка подвижного состава. Фото: Евгения ГУСЕВА

4. А сколько военных участвовало в строительстве БАМа при СССР, и сколько привлекается сейчас?

Во времена СССР в строительстве БАМа участвовало два армейских железнодорожных корпуса, располагавшихся в самых труднодоступных регионах Дальнего Востока. В Тынде и Чегдомыне действовали штабы этих объединений, включающих несколько десятков ЖД батальонов и других подразделений (это примерно 15 тысяч человек). Они уложили с 1974 по 1989 год около 1,5 тыс. км главного пути, что составило почти треть всей протяженности БАМа. Включая и 1227 мостов. Сейчас условия для 3-4 тысяч военных железнодорожников уже не такие сложные.

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