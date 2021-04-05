Почему все захотели маленькой победоносной войны?

Украинский военнослужащий на позициях ВСУ в Донецкой области. Фото: REUTERS

Я чувствую, как все ждут этой войны, по обе линии фронта. Донбассу – нужно разрешить противоречия, перед которыми бессильны дипломаты. Зеленскому нужно спасти свою власть, а значит, свою шкуру. И многие-многие люди в интернете воют: «начинайте скорее»!

Давайте без ханжества, случаются такие периоды, когда люди необъяснимо … хотят быстрой победоносной войны. Они видят в войне немало хорошего: ветер в лицо на броне, лязг и звон в ушах от того, что "наши наваливают этим". Затаенная гордость в груди, когда над головой проходят свои самолеты - летят «мочить козлов». Возможность списывать в неограниченных количествах ГСМ и прочие ресурсы, а для кого-то — наращивать рейтинг... Такую войну даже любят, давайте будем честны.

Не любят войну позиционную, котлы и бои при отступлении, арьергардные, безнадежные. Не любят, когда вши, мало жратвы и обезболивающих, а неумехи-медсестрички падают в обморок при виде крови. Не любят разбираться с тем, что оставляет после себя даже самая честная, праведная и победоносная война - километры дырявых заборов и гектары битых стекол, изнасилованные дороги, дешевая людская кровь, толпы калек, разграбленная прошлая жизнь, которая никогда уже не будет "как до войны".

Хоть все покрась и заштукатурь. Даже если все восстановить «лучше, чем было», как раньше – уже не будет никогда. Война, это необратимый переход между мирами. Не стоит радоваться ее началу - призывать к себе беды и скорби. И когда ты вернешься с войны, обязательно спроси сам себя - тот ли ты человек, который вышел когда-то из дома?

ЕЩЕ МНЕНИЕ

В Киеве после разговора Байдена с Зеленским готовятся к войне с Россией

Киев сконцентрировал в непосредственной близости от линии разграничения на Донбассе мощную военную группировку. Подробнее - в колонке нашего обозревателя Александра Болгова (подробности)