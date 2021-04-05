В школу или на завод: россияне рассказали, куда идти работать после 50

На ярмарке вакансий в центре занятости населения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как относятся работодатели к предпенсионерам, которые ищут работу? Большинство кадровиков ценят в таких соискателях ответственное отношение к работе, большой опыт с множеством полезных контактов и заинтересованность в долгосрочном трудоустройстве. Однако работника старше 50 лет всегда готов рассмотреть на освободившееся место только каждый шестой наниматель. Все остальные выдвигают ряд условий. К таким выводам пришли аналитики Работа.ру и НПФ Сбербанка, опросив 1000 представителей российских компаний из всех регионов страны.

Главное, чтобы возрастной соискатель имел солидный опыт. Такое пожелание высказали 63% работодателей. Второе по популярности условие — готовность учиться и повышать свою квалификацию, а также долгосрочное сотрудничество. Треть кадровиков будет особенно расположено к предпенсионеру, если он готов стать наставником для молодых сотрудников, а четверть нанимателей рассмотрит его кандидатуру, если пожилой претендент знаком с современными технологиями (подробнее смотри «Конкретно»). Плюсом также станет опыт работы в конкурирующей организации.

Кстати, чуть меньше половины компаний готовы оплачивать обучение опытных сотрудников недостающим знаниям.

Работодатели также назвали отрасли, которые больше всего подходят возрастным сотрудникам. Это образование, промышленность и производство, а также госслужба, медицина и безопасность. Меньше всего работникам за 50, на взгляд опрошенных, подходят сферы IT, телеком и маркетинг.

Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов считает проблему с трудоустройством работников старшего возраста субъективной.

- Не думаю, что возраст является, решающим критерием при устройстве на работу, - комментирует он. - В первую очередь, конечно, рассматриваются деловые качества. Правда, бывают конфликтные ситуации, когда человек хочет доработать на пенсии, а его пытаются уволить, чтобы заменить на кого-то помоложе.

КОНКРЕТНО

Рассматриваете ли вы на вакансию сотрудника старше 50 лет (множественный выбор)?

Всегда — 18%

Если он обладает большим опытом и обширными профессиональными знаниями — 63%

Если он готов учиться и повышать свою квалификацию — 42%

Если он заинтересован в долгосрочной занятости — 41%

Если он знаком с современными технологиями — 26%

Если он готов стать наставником для молодых сотрудников компании — 34%

Если он раньше работал у конкурентов — 18%

Какие отрасли больше подходят для работы соискателей старше 50 лет?

Образование — 58%

Производство и промышленность — 54%

Госслужба — 52%

Медицина — 51%

Безопасность — 48%

Строительство, транспорт, логистика — 32%

Банки, финансы — 24%

Ритейл — 8%

Ресторанный бизнес — 6%

IT и телеком — 5%

Маркетинг — 5%

По данным Работа.ру и НПФ Сбербанка.

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