Регионам установят «инвестиционный минимум»

Красоты островного региона привлекают туристов со всей России. Фото: Пресс-служба Сахалинской области

В России появится единая информационная система инвестиционного развития региона. Об этом в рамках заседания комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Инвестиции» заявил ее председатель, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Прототип системы определяет минимальный набор требований к региональным информационным системам, где будут установлены единые стандарты оказания услуг инвесторам и отображения информации.

В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА»

В рамках системы планируется сформировать инвестиционные карты по каждому из регионов, которые будут содержать данные о портфелях инвестпроектов и земельных участках, транспортно-логистической, инженерной и образовательной инфраструктуре, работающих в регионе строительных компаниях, специальных налоговых режимах и административно-территориальном делении региона. Порталом предусмотрены также возможности подачи заявки на привлечение и переподготовку персонала. Особое внимание будет уделено сервисному сопровождению инвесторов.

«Этот инструмент позволит инвестору получить всю необходимую информацию для принятия решения и получить полный перечень услуг в режиме «одного окна», - отметил Валерий Лимаренко.

Помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин сообщил, что вопросы повышения инвестиционной привлекательности регионов всегда находятся в центре внимания Госсовета и сегодня становятся особенно актуальными в связи с поставленной главой государства задачей по увеличению роста инвестиций к 2030 году не менее чем на 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года.

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

Как вы уже поняли, разработка «инвестиционного минимума» во многом основана на опыте социально-экономического развития Сахалинской области и Дальнего Востока. Так, за последнее время инвесторы вложили в экономику Сахалина 27 млрд рублей, запустили 9 новых предприятий. 1266 жителей региона уже получили работу в рамках проектов территорий опережающего развития.

Напомним, в 2016 году на базе горнолыжного курорта «Горный воздух» открылась одноименная территория опережающего развития (ТОР). За это время количество резидентов выросло с 7 до 27. Частный бизнес уже инвестировал в гостиницы, рестораны, магазины свыше 14 млрд рублей.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

За пять лет в проекты ТОР «Южная» вложено 8,2 млрд рублей частных инвестиций. Одни резиденты работают в сельском хозяйстве, производят мясо и молоко. Другие ведут строительство логистического центра, создают мощности по изготовлению и монтажу деревянных каркасных домокомплектов. Также в состав ТОР входит нефтегазовый индустриальный парк. А резиденты ТОР «Курилы» возводят на Курилах рыбоперерабатывающий комплекс и судоремонтный завод, туристические объекты, строят промысловые суда для добычи краба. Частные инвестиции уже составили 4,3 миллиарда рублей.

«Деньги, с которыми инвесторы приходят на острова, дают новый стимул для развития нашей экономики. Благодаря этому мы строим социальные объекты, помогаем тем, кто нуждается в поддержке со стороны государства. Экономический блок регионального правительства должен быть сосредоточен на привлечении инвестиций. Считаю это главным показателем качества его работы», - отметил губернатор Валерий Лимаренко.